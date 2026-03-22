為什麼川普停不了火？ 世界正進入「沒道理戰爭」的洩壓時代

摘要 美伊戰爭一發不可收拾，開打原因已不是焦點。世界局勢正上演不和解，未來「沒道理的戰爭」恐更常發生，投資人和企業要更將黑天鵝視為常態。

美伊戰爭進入延長賽，美國總統川普在美國時間3月9日出來滅火，說美國對伊朗的戰爭「基本上已經結束」，但一下又改口說「還沒贏夠」；另一頭伊朗雖然看似已經傷痕累累，但也不打算停手，宣稱要繼續封鎖荷姆茲海峽，只讓驅除美國、以色列大使的國家通行。

這場戰爭為何而打？

美國最一開始說，是為了阻止伊朗獲得核武，現在看起來似乎已經不是焦點。回頭看過去幾年世界各地的爭端，從先前的委內瑞拉，甚至更早的以哈、俄烏戰爭，到底戰爭為何而戰？真正的原因也早已無法探究，模糊不清。

這種說打就打的模糊狀態，反映我們的世界正進入一個不願和解的「洩壓時代」。這些戰爭背後，是世界已經長期不斷積累難以宣洩的壓力。只要壓力還在，戰爭就難止。

回看人類歷史，邏輯是這樣的：

世界會先經歷一段很繁榮、貿易興盛的時代。但隨著各國之間經濟依賴程度加深，反而越恐懼，催促著它們去鞏固更多戰略資源，不要讓命脈掌握在其他國家手裡。同時，科技快速發展，帶動一輪又一輪軍備競賽。武器一強，就壯大各國開戰的膽子。

就像一個壓力鍋不斷加壓，當壓力到頂，戰爭就像鍋蓋打開，開始洩壓。

這類似橋水基金創辦人達里歐（Ray Dalio）曾提出「大週期」的看法，指出一個強權會經歷六個階段：建立新秩序、繁榮期、泡沫期、金融危機期、內部矛盾、發動戰爭。今年初，在美伊戰爭開打前，達利歐就提出警告，世界已經進入第六階段。

在這個階段，原有的秩序（如美國、聯合國）已經壓制不住其他強權，競爭達到臨界點，戰爭頻發將變成常態，軍事衝突便成為調整權力平衡的慣用手段。

把前兩次世界大戰跟今天做比較，會發現呈現出驚人的相似性。

經濟繁榮、科技升級到戰爭的循環

一戰爆發以前，世界自由貿易興盛，但也導致後來對殖民地，還有煤礦、鋼鐵等資源的爭奪越來越激烈。當時各國追求的，是跟現在一樣的「供應鏈韌性」。這種氛圍，又進一步導致1930年代的貿易大戰，各國高築關稅壁壘，與川普現在所做的如出一徹。

科技發展也是戰爭導火索，先進的科技是開戰最好的底氣。現在的戰爭在比拼「無人機」，一戰爆發之前，蒸汽機技術鼎盛的英國和德國則在互拼建造「無畏號」大型戰艦。

二戰前快速發展的航空、化學、無線電技術，改變了世界的模樣，最後被拿去應用在新型戰機、戰艦和炸彈上。如同現在的AI日新月異，拉動美股、台股屢創新高，也讓美國得以不失一兵、精準斬首伊朗48位高層領袖。

AI正在拉低戰爭的門檻，以前發動戰爭需要舉國體制，現在靠AI與無人機，戰爭變成了「低成本、高精準、去人性化」的行動。這正是為什麼「洩壓」變得如此頻繁且難以預測。

回到當前的美伊戰爭。只要世界根底的邏輯不變，伊朗和美國之間，乃至整個中東或是俄烏戰場，很難真的重歸和平。就算美伊雙方暫時停戰，雙方的敵對意識也依舊存在，戰火可能隨時重燃。

更多「沒道理的戰爭」會發生

過去數十年，世界靠著美國當世界警察以及聯合國體系，不斷把壓力或各國的「病灶」壓下來。現在秩序逐漸失靈，壓力鍋不可能無限加壓，終究有一天得開鍋洩壓。

當世界進入洩壓時代，任何開戰的理由，都只是表面原因。在表層之下，其實是舊秩序失效、內部治理失靈、科技又降低開戰成本後，戰爭就變成了大國處理焦慮的工具。

大家要坐穩，因為接下來我們只會見到世界上有更多「沒道理的戰爭」。每個人都得更習慣與不確定性共存，要重新審視自己的「抗壓力」。更重要的是，不被口水左右情緒，在洩壓時代，唯有內心穩定的人，才能在烽火漫天的雜訊中，看清未來。

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文為什麼川普停不了火？世界正進入「沒道理戰爭」的洩壓時代》