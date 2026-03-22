中東情勢緊張 每日郵報：英國核潛艦抵阿拉伯海

英國「每日郵報」今天指出，英軍一艘裝載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的核動力潛艦已經部署於阿拉伯海，使英國可在區域衝突升級時具備長程打擊能力。

每日郵報（Daily Mail）報導，英國「安森號」（HMS Anson）核動力潛艦3月上旬離開澳洲伯斯（Perth），並航行大約5500英里抵達阿拉伯海（Arabian Sea）。

報導還提到，這艘潛艦會定期上浮到海面，且跟位於英國諾斯伍德（Northwood）的英軍常設聯合總部（Permanent Joint Headquarters）進行通訊。

路透社無法查核這項報導，英國國防部也尚未回覆置評請求。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引爆了席捲中東地區的戰火。

英國首相辦公室昨天表示，首相施凱爾（KeirStarmer）已經同意允許美國使用英軍基地，以對鎖定荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗目標發動攻擊。