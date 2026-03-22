聽新聞
0:00 / 0:00
中東情勢緊張 每日郵報：英國核潛艦抵阿拉伯海
英國「每日郵報」今天指出，英軍一艘裝載「戰斧」（Tomahawk）巡弋飛彈的核動力潛艦已經部署於阿拉伯海，使英國可在區域衝突升級時具備長程打擊能力。
每日郵報（Daily Mail）報導，英國「安森號」（HMS Anson）核動力潛艦3月上旬離開澳洲伯斯（Perth），並航行大約5500英里抵達阿拉伯海（Arabian Sea）。
報導還提到，這艘潛艦會定期上浮到海面，且跟位於英國諾斯伍德（Northwood）的英軍常設聯合總部（Permanent Joint Headquarters）進行通訊。
路透社無法查核這項報導，英國國防部也尚未回覆置評請求。
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引爆了席捲中東地區的戰火。
英國首相辦公室昨天表示，首相施凱爾（KeirStarmer）已經同意允許美國使用英軍基地，以對鎖定荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的伊朗目標發動攻擊。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。