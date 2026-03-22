菲媒：中東衝突揭撤僑侷限 東協關切台海風險因應

菲律賓主流報紙「商業鏡報」（Business Mirror）報導，近來中東衝突揭露東南亞國家的撤僑能力與侷限，同時也引發疑問：一旦台海爆發衝突，各國政府是否有能力應對更艱鉅的撤僑挑戰。

「商業鏡報」今天在頭版以「東協國家嚴峻考驗：台灣危機」為標題報導，2023年10月，巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）對以色列發動攻擊，多個東南亞國家迅速撤僑，依賴商業航班與相對暢通的空域完成任務。

但報導引述倫敦智庫「國際戰略研究所」（IISS）一份於3月4日發布的報告指出，若類似情況發生在台灣，情況將截然不同。

根據IISS的報告，儘管東南亞國家都理解美中若因台灣爆發衝突的戰略意義，但對此潛在情境卻是缺乏系統性和嚴肅的規劃，大多數政策討論圍繞著僑民的撤離行動。

一旦爆發危機，東南亞國家可能需要撤離約78萬至近百萬在台僑民，其中包括約16萬名菲律賓人。「商業鏡報」形容，這將成為史上規模最大、最複雜的撤僑行動之一。

IISS指出，雖然東南亞國家在2014年至2025年間，透過179次撤僑任務從各個衝突地區帶回逾21.5萬人次公民，累積豐富撤僑經驗，但這些行動多在非對抗性環境下進行，且主要依賴民航運輸。

報告分析，台海衝突很可能發生在高度軍事化的環境下，屆時空域、港口可能被封鎖，並引述不具名菲律賓官員說，從地理及後勤的角度上來看，從台灣大規模撤僑或許可行，但「真正的挑戰在於地緣政治」。

東南亞國家包括菲律賓在內，在撤僑過程中可能需要與中國協調人道通道，即使雙方在南海爭議上關係緊張。

IISS說，東南亞各國對台海情境的準備度有明顯落差，菲律賓與印尼的認知較高，而越南、馬來西亞與泰國則因政治敏感性或內部優先事項，較少公開討論。

報告強調，沒有單一國家可獨力完成如此規模的撤離任務，建議東南亞國家透過「建構區塊」（buildingblocks）模式，強化危機應對能力與跨部門協調、擴大與主要夥伴的雙邊合作、推動小多邊合作機制，為潛在危機做準備。

「商業鏡報」總結，準備不等於挑釁，菲律賓和其他東協國家應該開始著手建構危機應對機制。