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無視川普威脅...伊朗：荷莫茲海峽仍開放 敵人相關船隻除外
伊朗駐聯合國國際海事組織（IMO）代表墨沙維今天表示，荷莫茲海峽仍對所有船隻開放，但不包括與「伊朗敵人」相關的船隻。
路透社報導，美國總統川普日前揚言，若伊朗不在48小時內「全面開放」荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），美國將打擊伊朗發電廠。
墨沙維（Ali Mousavi）今天指出，伊朗當局準備與國際海事組織合作，強化波斯灣航行保障並維護海員安全。
墨沙維還說，與「伊朗敵人」無關的船隻只要與伊朗當局協調安全措施，即可通過荷莫茲海峽。
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