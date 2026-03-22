無視川普威脅...伊朗：荷莫茲海峽仍開放 敵人相關船隻除外

伊朗21日報復攻擊以色列核武庫門戶，至少發射2枚彈道飛彈擊中南部城市迪莫納（Dimona）與阿拉德（Arad），造成逾100人受傷。這次飛彈突破以色列防空網，引發民眾恐慌，質疑攔截系統為何失靈。當地居民還原避難過程描述，從聽見飛彈來襲到爆炸前後不到30秒，且炸藥威力大到躲進安全室都被震飛，還有大量煙霧粉塵瞬間灌進室內，他們驚呼，多虧有避難安全室才能逃過一劫。更有居民坦言，原本「對戰爭沒感覺，現在開始害怕了」。

2026-03-22 15:13