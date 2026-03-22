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賴總統拋重啟核電 反核團體：可能總統以前就愛核電…只是沒讓大家知道

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無視川普威脅...伊朗：荷莫茲海峽仍開放 敵人相關船隻除外

中央社／ 德黑蘭22日綜合外電報導

伊朗駐聯合國國際海事組織（IMO）代表墨沙維今天表示，荷莫茲海峽仍對所有船隻開放，但不包括與「伊朗敵人」相關的船隻。

路透社報導，美國總統川普日前揚言，若伊朗不在48小時內「全面開放」荷莫茲海峽（Strait ofHormuz），美國將打擊伊朗發電廠。

墨沙維（Ali Mousavi）今天指出，伊朗當局準備與國際海事組織合作，強化波斯灣航行保障並維護海員安全。

墨沙維還說，與「伊朗敵人」無關的船隻只要與伊朗當局協調安全措施，即可通過荷莫茲海峽。

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