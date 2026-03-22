日本外相鬆口1情況「派自衛隊赴荷莫茲掃雷」！稱川普沒要求日本

CNN報導，日本首相高市早苗甫於美東20日結束訪美行程，日本外務大臣茂木敏充22日證實，日本可能考慮在美國與伊朗停火後，派遣自衛隊前往荷莫茲海峽掃雷。

日相高市早苗18日首度出訪美國，19日與美國總統川普在白宮舉行雙邊會晤；高市已在美東20日啟程返日。

茂木受訪富士電視台節目談到派遣自衛隊赴荷莫茲海峽時表示：「這純粹是假設性情況，但如果已經停火，而水雷造成問題，我想到時候這會是日本必須考慮的事情。」

另根據NHK報導，茂木22日談到日美會談稱，川普在伊朗問題上並未對日本提出具體要求，「也完全不是那種我已經答應了什麼具體事項，或帶著必須回國處理的課題回來的情況」。

茂木還說：「我也把在《憲法》第9條之下的限制，以及法律上哪些事情做得到、哪些事情做不到，都清楚向他說明了；川普總統則點頭表示理解。」

茂木並補充：「假設真的達成全面停火，那麼是否有需要出動自衛隊，就會成為問題。日本在掃除水雷方面的技術是世上最頂尖的；如果水雷成為航行障礙，屆時我認為會需要再作考量。」

CNN指出，日本超過90%的原油仰賴中東進口，2022年俄羅斯入侵烏克蘭後，日本大幅減少向俄羅斯買油，因而更加深對中東石油的依賴。