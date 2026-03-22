卡達軍用直升機墜毀 搜救行動持續中

卡達政府今晨表示，一架卡達軍用直升機因「技術故障」墜毀在該國水域，搜救人員正在搜尋機組人員及乘客的下落。

法新社報導，卡達國防部在社群平台X發表聲明指出：「一架卡達直升機在執行例行任務時發生技術故障，導致直升機墜毀在本國水域。…目前正在搜尋機組人員及乘客。」

卡達內政部則表示，已派遣數組專業團隊前往現場。

當局並未說明直升機飛行地點及搭載人數。

儘管自中東戰爭爆發以來，卡達多次成為襲擊目標，但官方尚未將此次直升機墜機事件，與美國聯手以色列對伊朗發動攻擊所引發的衝突連結在一起。