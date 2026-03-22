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阿聯：遭伊朗飛彈無人機攻擊 防空系統攔截
阿拉伯聯合大公國表示，今天對來自伊朗的空中攻擊，採取防空系統因應行動。
阿聯國防部聲明指出：「阿聯目前正在因應伊朗的飛彈與無人機威脅，民眾現場所聽到的聲響，是來自阿聯防空系統攔截敵方武器的聲響。」
伊朗指控波灣國家允許美軍利用其領土發動攻擊，因此在戰爭期間，也鎖定波灣國家境內的美國利益設施發動襲擊。
波灣國家多次否認相關指控。在伊朗戰爭爆發前，波灣國家表示，絕不會允許境內領土或領空被利用來攻擊伊朗。
阿聯昨天加入其他21國，同意共同強化波灣荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航道安全。此一聯盟成員主要為歐洲國家，也包括波灣國家巴林在內。
西方聯盟嚴辭譴責伊朗，指伊朗最近攻擊波灣無武裝商船、襲擊石油及天然氣等民用設施，也抨擊伊朗部隊實質封鎖荷莫茲海峽。
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