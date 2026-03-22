伊朗報復預告驚現「危險關鍵字」！美智庫：恐影響中東1億人

伊朗軍方22日威脅攻擊以色列、美國及其盟友在中東的能源、資訊科技與海水淡化設施，專家認為，其中「海水淡化廠」是報復預告中的危險關鍵字。美國智庫指出，中東多國飲用水高度仰賴海水淡化，若沒有逆滲透淡化海水，可能影響高達1億人；此外，波斯灣地區供應全球約4成淡化水，若這套基礎設施遭重創，水危機恐不只席捲中東，還可能外溢至世界各地。

美國總統川普21日要求伊朗在48小時內重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗全國各地的電廠。伊朗軍方的作戰指揮單位「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人火速回應稱，只要伊朗燃料或能源設施遇襲，德黑蘭將攻擊以色列、美國及其盟友在中東的資產，目標包括能源、資訊科技與海水淡化設施。

杜拜風險投資公司創辦人、在社群平台X擁有320萬粉絲的納瓦爾（Mario Nawfal）21日發文寫到，海水淡化設施是伊朗警告中最關鍵的字眼，因為波斯灣國家高度仰賴海水淡化廠。他並稱有報告估計，光是沙烏地阿拉伯的朱拜勒（Jubail）海水淡化廠遇襲，恐使850萬居民在7天內撤離利雅德。

華府智庫「大西洋理事會」18日曾發表文章，討論伊朗和巴林的海水淡化廠過去兩周陸續遇襲，迫使中東乃至全球未來籠罩在水危機的黑暗陰影下。

這篇文章指出，中東氣候乾旱、長期缺水，許多國家高度依賴海水淡化設施把海水轉成飲用水。若沒有逆滲透淡化技術，中東約1億人將無法穩定取得飲水。

全中東約有5000座海水淡化廠，其中逾400座位於波斯灣地區，世上最大的海水淡化廠位於沙烏地阿拉伯拉斯海爾（Ras al-Khair）；而且少數幾座淡化廠承擔很大部分產能，波斯灣超過90%的淡化水，實際上只來自56座海水淡化廠，顯示供水高度集中，也因接近伊朗而特別脆弱。

中東多國對海水淡化的依賴程度極高，卡達接近99%，科威特與巴林約90%，阿曼86%，以色列80%，沙烏地阿拉伯約70%，阿聯約42%。

若伊朗成功重創波斯灣的海水淡化基礎設施，後果將極為嚴重，不只民生供水會立刻受衝擊，影響還可能迅速擴及公共設施、企業、住宅、飯店與農業作業；由於相關設施也連接各國電網，一旦受損，甚至可能引發大規模停電，迫使部分城市撤離，進一步加劇區域動盪，甚至釀成人道危機或移民潮。