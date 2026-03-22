中東戰爭第22天》川普限伊朗48小時開海峽 最新發展一次看

中東戰事進入第22天，美國總統川普今天向伊朗發出最後通牒，限其48小時內重新開放荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗能源基礎設施；同時，伊朗對以色列發動戰爭爆發以來最具破壞力的攻擊。

以下是法新社和華爾街日報等外媒彙整的中東戰爭的最新事態發展。

●美以動向

川普在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道，如果伊朗未在48小時內全面開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），「美國就會打擊並摧毀他們許多座發電廠，且從最大的一座開始！」

另外，川普表示，美國在伊朗的行動「進度比預期快數週」，且已達成目標。他發文指出，「美國已把伊朗從地圖上抹去。他們的領導階層已經消失，海軍和空軍都已經殲滅，完全沒有任何防禦能力，他們現在想談判，但我不想！」

以色列方面，以國南部城鎮狄莫納（Dimona）和阿拉德鎮（Arad）遭伊朗飛彈襲擊後，分別有33人及84人受傷，為戰爭爆發以來最具破壞性的攻擊行動。法新社電視畫面顯示，狄莫納地面出現一個大洞，旁邊堆滿瓦礫與扭曲的金屬。

以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）矢言「全面反擊」；以軍並於當地時間22日清晨「攻擊德黑蘭（Tehran）市中心的伊朗恐怖政權目標」。

●伊朗動向

伊朗原子能組織表示，美國與以色列聯手對原先用於鈾濃縮的納坦茲（Natanz）核設施發動攻擊，但「沒有放射性物質外洩」的跡象。

聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西（Rafael Grossi）呼籲「軍事克制，以避免任何核災風險」。

針對川普48小時開放荷莫茲海峽的通牒，伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發布聲明反擊，若燃料與能源設施受到打擊，就將鎖定美國及中東政權的能源、資訊科技及海水淡化設施。

伊朗革命衛隊（Revolutionary Guards）宣稱於今天凌晨3時45分在該國中部鎖定了一架以色列F-16戰機。

以軍稍早前則表示，一架以色列飛機在伊朗境內「執行作戰任務」期間確實遭一枚地對空飛彈鎖定。以軍並未說明飛機具體型號，並補充「飛機並未受到損壞」。

目前尚不清楚伊朗與以色列所發布的聲明是否指的是同一起事件。

美軍中央司令部（US Central Command）司令古柏（Brad Cooper）表示，本週已轟炸了伊朗沿海一處存放巡弋飛彈和其他武器的地下設施，德黑蘭當局威脅荷莫茲海峽的能力已經「減弱」。

然而，分析人士指出，伊朗政權雖然喪失最高領導階層，但其打擊能力展現出超乎預期的韌性，且剩餘的無人機、飛彈與發射器似還能再進行4到6週報復性攻擊。

英國智庫「皇家國際事務研究所」（ChathamHouse）的奎廉（Neil Quilliam）說，伊朗「展現出了我們，甚至美國未曾預料的強大韌性」。他說，「伊斯蘭革命衛隊、伊朗政權本身，體系深厚，根基穩固，擁有制度性的力量…他們能夠持續挺過這些打擊，確實相當令人驚訝。」

●油價股匯動態

由於荷莫茲海峽承載全球1/5的石油貿易，伊朗封鎖行動已導致北海布倫特原油價格在1個月內暴漲逾50%，現已突破每桶105美元，全球經濟的長遠影響成為迫切關注的議題。

●其他國家及組織

七大工業國集團（G7）及歐洲聯盟（EuropeanUnion）呼籲伊朗立即且無條件地停止對中東盟友的攻擊。

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國、美國等國的外交部長以及歐盟外交政策負責人同時在聲明中指出，「我們支持遭到伊朗或伊朗代理人無端攻擊的國家，依法保衛領土及保護國民的權利」。

針對黎巴嫩，世界衛生組織（WHO）已從其在杜拜（Dubai）的全球緊急物流中心，首次透過陸路向貝魯特（Beirut）運送了22公噸藥品和醫療設備。

黎巴嫩之所以捲入戰爭，是因為伊朗原最高領袖哈米尼（Ali Khamenei）2月28日在美國和以色列聯合空襲行動中身亡後，伊朗支持的黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）為了報復，而著手攻擊以色列。

以色列進而對黎巴嫩各地展開猛烈空襲並在邊境地區進行地面攻勢。據貝魯特當局說法，這類行動在境內造成超過1000人喪生。

在阿拉伯聯合大公國，3名消息人士向法新社透露，當局已下令杜拜境內與伊朗政府有關聯的醫院關門，顯示這兩個波灣國家雙邊關係持續惡化。

另外，包括澳洲、英國、法國、德國、日本與韓國在內的22國，聯合譴責伊朗攻擊波灣航行船隻並實質關閉荷莫茲海峽之舉。

這22國也包含波灣國家巴林與阿聯，聲明指出，「我們已準備參與適當行動，以確保船隻安全通過這一海峽」。

美國並未在簽署國之列。