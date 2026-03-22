為何對伊朗說法髮夾彎？紐時：川普面臨3意外 德黑蘭是另個層級的對手

紐約時報報導，美國總統川普對伊朗戰爭的說法一變再變，遭質疑這種搖擺不定反映川普政府毫無戰略便捲入衝突，而且接連遇上意料之外的發展，從伊朗堅決不屈服且未出現內部起義跡象，再到國際油價因荷莫茲海峽危機失控飆漲，至此川普不得不面對美國仍須仰賴盟友協助善後。

川普20日才表態，將逐漸結束對伊朗的軍事行動；到了21日晚間，川普改口威脅伊朗重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗全國電廠，並且預告從最大的一座電廠下手。

紐時指出，伊朗最大的電廠似乎也是伊朗唯一運作的核電廠，位於布什爾（Bushehr）。幾十年來，核電廠一直被視為不能攻擊的設施，因為一旦遭到轟炸，恐引發嚴重的環境災難。距離布什爾核電廠350公尺處一棟設施18日才遭以色列攻擊，伊朗21日報復襲擊以色列南部核研究中心。

這凸顯戰爭發展已接連偏離川普原先設想，至少出現3個他未料到的意外。

首先令川普意料之外的是，伊朗堅持不求饒，並且伊朗革命衛隊與一般民眾都未出現倒戈或起義跡象。儘管美方聲稱各層級已有鬆動，但美歐情報單位表示，至今仍無證據顯示政權內部或民間出現明顯反抗。這些情況未來仍可能出現，戰爭不會在3周內分出勝負。

再者，川普沒料到能源市場失控。國際能源總署形容，這是全球石油市場史上最大規模的供應中斷。川普政府雖承諾釋出戰略儲油，但庫存僅約6成，準備明顯不足，還緊急放行已在海上的俄羅斯與伊朗石油平抑市場，讓交戰對手獲利。不過目前效果有限，而伊朗也看準，擾亂市場正是自己所剩不多的超級武器。

至此，川普突然才發現自己需要盟友。某個波灣國家的國防部長最近說，衝突一開始時，川普根本沒想到會需要盟友，因為他以為這場戰爭很快會結束。但護航荷莫茲海峽與其他關口，恐怕演變成持續數月乃至數年的任務。

紐時指，川普在連續幾次速戰速決、效果顯著的軍事行動後，才走進伊朗戰場。無論是重創伊朗核設施，還是迅速拿下馬杜洛，都讓他更相信美軍無所不能，也誤判伊朗政權會很快瓦解。

然而現在很清楚，伊朗是另個層級的對手，川普雖把這場戰爭說成一次短暫出兵，但現實是，這場衝突看不到明確終點。