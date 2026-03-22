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日本外相：自衛隊可能在停戰後到荷莫茲海峽掃雷

中央社／ 東京22日綜合外電報導

日本外務大臣茂木敏充今天表示，美國以色列伊朗之間停戰之後，可能會派自衛隊到能源運輸要道荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）掃雷。

美國2月底與以色列聯手攻擊伊朗，引發席捲中東地區的戰火，之後伊朗幾乎封鎖了荷莫茲海峽，導致這條能源運輸要道陷入癱瘓。

共同社與日本放送協會（NHK）報導，茂木近日結束隨同日本首相高市早苗訪問美國與美國總統川普會面的行程過後，已經返抵日本。

他今天在富士電視台的節目，提到剛結束的日美領袖會談時認為，「這是場好會談，特別是伊朗的問題，雙方已經充分討論，並協調彼此的想法」。

至於川普先前為了確保荷莫茲海峽的航行安全，要求日本做出貢獻，茂木表示，這場會談「並沒有談到具體希望（日方）做什麼。日方也完全沒做出任何具體承諾，或帶回任何需要完成的課題」。

他接著說：「我們已清楚說明，在憲法第九條之下，包括法律限制在內，能做的事與不能做的事，而川普總統也以『大概就是這樣吧』的態度點頭。」

茂木也表示，「日本的掃雷技術是全球最先進的，之後邁入停戰狀態，水雷成為障礙的話，會納入考量」，暗示停戰之後可能會派自衛隊前往荷莫茲海峽掃雷。

關於有兩名日本人被伊朗當局關押，茂木今天也在節目上表示，其中1人已經獲釋。日本外務省指出，獲釋的人是去年6月被拘留的日本人，這個人在今天上午返回日本，身體無恙。

茂木也表示，「（這名日僑）在18日獲釋，從亞塞拜然搭機返回日本。目前還在努力，使另一個人儘早獲釋」。

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