G7喊話將出手！要求伊朗「立即停止攻擊」 準備守護荷莫茲安全

法新社報導，七大工業國集團（G7）外長與歐盟最高外交官22日發表聯合聲明，呼籲伊朗立即且無條件停止所有攻擊；G7並指已準備在必要時採取行動，以支持全球能源供應，並重申維護包括荷莫茲海峽在內海上航道安全的重要性。

聲明指出：「已準備好採取必要措施，支持全球能源供應」，並強調保障海上航道安全的重要性，包括荷莫茲海峽在內。

G7同時表明，面對伊朗及其代理人發動「毫無正當理由的攻擊」，將支持中東地區夥伴，「我們以最強烈措辭譴責該政權對平民與民用基礎設施的魯莽攻擊，包括能源基礎設施在內。」

G7成員國為加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國與美國。

以色列18日空襲伊朗南帕爾斯天然氣田，伊朗報復襲擊卡達、科威特、沙烏地阿拉伯等國能源設施，引發市場關切中東戰爭進入互轟能源設施新階段。