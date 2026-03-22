G7聲明：要求伊朗「立即且無條件」停止攻擊中東盟友
七大工業國集團（G7）以及歐洲聯盟（EU）的高級外交官今天敦促伊朗，「立即且無條件」停止針對中東盟友的攻擊。
加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國的外交部長，以及歐盟外交政策負責人在聯合聲明中表示：「我們呼籲伊朗政權立即且無條件停止所有攻擊。」
他們表示，「面對伊朗伊斯蘭共和國及其代理人發動的無理攻擊，我們對該地區的夥伴表示支持」。
聲明補充說：「我們支持遭到伊朗或其代理人無理攻擊的國家，擁有捍衛其領土及保護其公民的權利。」
2月28日，美國與以色列對伊朗的轟炸引發席捲整個地區的戰爭，伊朗隨後以對中東及其他地區發動打擊作為報復。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。