G7聲明：要求伊朗「立即且無條件」停止攻擊中東盟友

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中央社／ 巴黎21日綜合外電報導
伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中南部城市迪莫納住宅區。法新社
伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中南部城市迪莫納住宅區。法新社

七大工業國集團（G7）以及歐洲聯盟（EU）的高級外交官今天敦促伊朗，「立即且無條件」停止針對中東盟友的攻擊。

加拿大、法國、德國、義大利、日本、英國和美國的外交部長，以及歐盟外交政策負責人在聯合聲明中表示：「我們呼籲伊朗政權立即且無條件停止所有攻擊。」

他們表示，「面對伊朗伊斯蘭共和國及其代理人發動的無理攻擊，我們對該地區的夥伴表示支持」。

聲明補充說：「我們支持遭到伊朗或其代理人無理攻擊的國家，擁有捍衛其領土及保護其公民的權利。」

2月28日，美國與以色列對伊朗的轟炸引發席捲整個地區的戰爭，伊朗隨後以對中東及其他地區發動打擊作為報復。

G7 美國 義大利 以色列 伊朗

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