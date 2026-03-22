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伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒！預告報復3類設施

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伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒！預告報復3類設施

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗革命衛隊21日公布發射飛彈攻擊以色列的照片。法新社
伊朗革命衛隊21日公布發射飛彈攻擊以色列的照片。法新社

美國總統川普21日威脅伊朗在48小時內重啟荷莫茲海峽，否則美軍將轟炸伊朗各地電廠，伊朗軍方火速回應。

根據伊朗半官方法斯通訊社（Fars News Agency）22日凌晨在社群平台發文指出，伊朗軍方的作戰指揮單位「封印先知」（Khatam Al-Anbiya）發言人回應川普，只要伊朗燃料或能源設施遇襲，德黑蘭將攻擊以色列、美國及其盟友在中東的資產，目標包括能源、資訊科技與海水淡化設施。

川普21日晚間在真實社群發文，要求伊朗在48小時內完全、無威脅重啟荷莫茲海峽，否則將摧毀伊朗各地電廠，並且會從最大的一座電廠下手。

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