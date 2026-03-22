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中東局勢升溫 沙國令伊朗武官等人員24小時離境
沙烏地阿拉伯今天以伊朗一再對沙國發動攻擊為由，將伊朗駐沙國大使館的武官及多名相關人員列為「不受歡迎人物」，並下令他們24小時內離境。
綜合法新社和華爾街日報報導，沙國發布聲明譴責「伊朗一再攻擊」，並表示當局已將伊朗大使館武官及多名相關人員列為不受歡迎人物。
沙國外交部透過社群媒體表示，相關人員需於24小時內離境。
沙國外交部聲明指出，伊朗持續針對沙烏地主權、民用基礎設施、經濟利益及外交機構發動攻擊，已明顯違反國際法。聲明並警告，此一升級將對雙邊關係帶來嚴重後果。
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