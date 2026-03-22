快訊

愚人節不唬人！全黃「統一布布」傳將登場 網喊：這才是我要的布丁

不想錯過安可…TWICE演唱會尿急網狂推「2神物」 醫點頭：有效延後尿意

好脂肪吃對才加分 營養師推薦8種健康又實用的酪梨吃法

聽新聞
0:00 / 0:00

中東局勢升溫 沙國令伊朗武官等人員24小時離境

中央社／ 利雅德21日綜合外電報導

沙烏地阿拉伯今天以伊朗一再對沙國發動攻擊為由，將伊朗駐沙國大使館的武官及多名相關人員列為「不受歡迎人物」，並下令他們24小時內離境。

綜合法新社和華爾街日報報導，沙國發布聲明譴責「伊朗一再攻擊」，並表示當局已將伊朗大使館武官及多名相關人員列為不受歡迎人物。

沙國外交部透過社群媒體表示，相關人員需於24小時內離境。

沙國外交部聲明指出，伊朗持續針對沙烏地主權、民用基礎設施、經濟利益及外交機構發動攻擊，已明顯違反國際法。聲明並警告，此一升級將對雙邊關係帶來嚴重後果。

以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

沙國、阿聯態度轉變 站隊美、以

屢遭伊朗轟炸…沙國、阿聯站隊美、以 傳表態「準備讓戰事持續9個月」

多國聲明採取措施協助穩定市場 以色列：不打伊朗能源設施

波斯灣國家遭無人機與飛彈攻擊 科威特煉油廠失火

相關新聞

為何對伊朗說法髮夾彎？紐時：川普面臨3意外 德黑蘭是另個層級的對手

紐約時報報導，美國總統川普對伊朗戰爭的說法一變再變，遭質疑這種搖擺不定反映川普政府毫無戰略便捲入衝突，而且接連遇上意料之外的發展，從伊朗堅決不屈服且未出現內部起義跡象，再到國際油價因荷莫茲海峽危機失控飆漲，至此川普不得不面對美國仍須仰賴盟友協助善後。

G7喊話將出手！要求伊朗「立即停止攻擊」 準備守護荷莫茲安全

法新社報導，七大工業國集團（G7）外長與歐盟最高外交官22日發表聯合聲明，呼籲伊朗立即且無條件停止所有攻擊；G7並指已準備在必要時採取行動，以支持全球能源供應，並重申維護包括荷莫茲海峽在內海上航道安全的重要性。

伊朗軍方火速回應川普48小時最後通牒！預告報復3類設施

美國總統川普21日威脅伊朗在48小時內重啟荷莫茲海峽，否則美軍將轟炸伊朗各地電廠，伊朗軍方火速回應。

影／伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶！逾40人受傷 飛彈墜落驚悚畫面曝光

紐約時報報導，伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中南部城市迪莫納（Dimona）住宅區與附近地區，造成逾40人受傷。迪莫納距離外傳中東唯一的核武庫、以色列一座核研究中心僅8英里（約13公里）。當地遇襲後，國際原子能總署表示，並未收到研究中心受損跡象，並呼籲各方最大限度克制。

川普下最後通牒！48小時內開放荷莫茲海峽「否則開轟伊朗各地電廠」

美國總統川普在美東時間21日晚間對伊朗下最後通牒，要求德黑蘭在48小時內完全開放荷莫茲海峽，否則將攻擊伊朗全國各地的發電廠，而且將從最大的一座下手。

美伊戰事 川普擬逐步結束

美國總統川普廿日在自創社媒真實社群寫道，正考慮「逐步結束」對伊朗的軍事行動，且美國已非常接近達成目標。美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿日引述幾位獲簡報相關討論的人士報導，川普政府正制定戰略方案，以確保或奪取伊朗的核原料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。