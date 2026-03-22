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伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶！逾40人受傷 飛彈墜落驚悚畫面曝光

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影／伊朗攻擊中東唯一核武庫門戶！逾40人受傷 飛彈墜落驚悚畫面曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中南部城市迪莫納住宅區。法新社
伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中南部城市迪莫納住宅區。法新社

紐約時報報導，伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中南部城市迪莫納（Dimona）住宅區與附近地區，造成逾40人受傷。迪莫納距離外傳中東唯一的核武庫、以色列一座核研究中心僅8英里（約13公里）。當地遇襲後，國際原子能總署表示，並未收到研究中心受損跡象，並呼籲各方最大限度克制。

外媒對於上述攻擊造成的受傷人數報導不一。根據衛報，伊朗發射密集彈道飛彈突破以色列防空，擊中迪莫納與阿拉德（Arad）兩個城鎮，總共造成超過100人受傷。官員表示，迪莫納至少有27人受傷，其中一名青少年因彈片傷勢嚴重。阿拉德則至少有68人受傷，其中10人傷勢嚴重、14人中度受傷，其餘為輕傷。

隸屬伊朗安全部隊的塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，這次攻擊是報復伊朗納坦茲（Natanz）核設施21日遭空襲，以及布什爾核電廠（Bushehr Nuclear Power Plant）18日遇襲。不過，以色列軍方否認曾攻擊納坦茲設施，美軍則拒絕置評。

衛報指出，迪莫納緊鄰西蒙佩雷斯內蓋夫核子研究中心（Shimon Peres Negev Nuclear Research Center），外界普遍認為，這座設施擁有中東唯一的核武庫，儘管以色列從未承認擁有核武。

以色列軍方表示，偵測到飛彈後曾「試圖攔截」。根據以色列媒體公布畫面，一個物體高速自空中墜落，隨後撞入迪莫納直接擊中一棟建築，救護員卡柯恩（Karmel Cohen）描述：「現場嚴重受損，一片混亂。」

以色列總理內唐亞胡在社群平台X發文表示：「在這場攸關以色列未來的戰鬥中，這是一個非常艱難的夜晚。」

根據社群流傳迪莫納遇襲畫，可見一枚散發橘紅烈焰的飛彈，急速下墜在夜空中劃出一道火光，隨後墜落在一處住宅區，炸出大片火球並發出巨響。

社群流傳伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中以色列南部城市迪莫納住宅區，可見飛彈在夜空中劃出一道火光（左圖），隨後墜落在一處住宅區（右圖）。圖/擷自@clashreport在X的影音
社群流傳伊朗彈道飛彈21日突破以色列防空，擊中以色列南部城市迪莫納住宅區，可見飛彈在夜空中劃出一道火光（左圖），隨後墜落在一處住宅區（右圖）。圖/擷自@clashreport在X的影音

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