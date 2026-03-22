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以色列南部兩城遭伊朗飛彈重創 傷者超過百人

中央社／ 耶路撒冷21日綜合外電報導

以色列防空系統今天未能攔截來襲飛彈，南部城鎮阿拉德與狄莫納遭伊朗攻擊，造成超過百人受傷。

法新社報導，以色列第一線救援人員表示，阿拉德鎮（Arad）有75人受傷，其中10人傷勢嚴重；數小時前，鄰近的狄莫納（Dimona）則有33人受傷。

以色列非營利緊急醫療救護組織「紅色大衛之星」（Magen David Adom）表示，他們已將阿拉德的75名傷者送醫，「其中有10人傷勢嚴重，13人傷勢中等，48人輕傷」。

當地消防單位表示，阿拉德遭受「嚴重損毀」，共有3 棟建築受到影響，其中1棟起火燃燒。

這是數小時內，伊朗飛彈第2度突破以色列飛彈防禦系統，擊中以南部城市。

稍早前，伊朗飛彈襲擊位在阿拉德西南方約25公里的狄莫納，藉此報復境內納坦茲（Natanz）核子設施遇襲。

狄莫納鎮外設有一處設施，外界普遍認為這裡擁有中東唯一的核武庫，即便以色列從未公開承認。

以色列軍方告訴法新社，狄莫納「有一棟建築物遭飛彈直接擊中」。紅色大衛之星表示，團隊人員在多處救治33名傷者，包括一名受到彈片波及、傷勢嚴重的10歲男童。

消防單位表示，「狄莫納和阿拉德兩地雖都發射了攔截彈，但未能擊中威脅目標，導致兩枚搭載數百公斤彈頭的彈道飛彈直接命中」。

以色列軍方表示，將針對此事展開調查。

此前，伊朗原子能組織指控美國和以色列攻擊納坦茲濃縮廠，但強調「沒有輻射物質外洩的通報」。

伊朗國營電視台則報導說，針對以色列狄莫納的攻擊是為了「回應」先前以方對納坦茲的打擊。

攻擊發生後，國際原子能總署（International AtomicEnergy Agency）署長葛羅西（Rafael Grossi）再次呼籲「保持軍事克制，避免發生任何核子事故的風險」。

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