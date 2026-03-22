英國官員證實 伊朗攻擊印度洋英美基地未遂

一名英國官員今天向法新社證實，伊朗試圖攻擊位於印度洋狄耶戈加西亞島上的英美聯合軍事基地但「未能成功」。「華爾街日報」先前報導，德黑蘭當局朝該基地發射了兩枚彈道飛彈。

狄耶戈加西亞（Diego Garcia）距離伊朗國土約4000公里，是英國允許美國在伊朗戰爭中用於「防禦作戰」的兩座基地之一。

英國政府昨天宣布，允許華府使用位於狄耶戈加西亞以及英格蘭西南部費爾福（Fairford）的基地，以打擊伊朗「用於襲擊荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）船隻的飛彈基地與相關軍事能力」。

這名英國官員也證實，伊朗試圖攻擊狄耶戈加西亞未遂，是發生在倫敦當局宣布上述消息之前。

美聯社報導，伊朗先前將其彈道飛彈計畫的射程限制在2000公里，但美國官員指出，伊朗的衛星發射系統可延長飛彈射程。

英國國防及安全智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深研究員布朗克（Justin Bronk）說，伊朗的衛星運載火箭鳳凰號（Simorgh）能擴大飛彈射程，但可能會降低終端準確度。

另一方面，根據英國廣播公司（BBC），英國首相官邸發言人表示，首相施凱爾（Keir Starmer）已透過通話告訴賽普勒斯總統克里斯托多里底斯（NikosChristodoulides），英國位於賽普勒斯的阿克洛迪瑞（Akrotiri）空軍基地「不會參與」美國打擊伊朗的行動。