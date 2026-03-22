伊朗總統：美以立即停止侵略才能結束戰爭

伊朗駐印度大使館今天在社群平台X發文寫道，伊朗總統裴澤斯基安指出，美國和以色列的侵略行動必須「立即停止」，才能結束戰爭以及更廣泛的區域衝突。

路透社報導，裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）今天稍早曾和印度總理莫迪（Narendra Modi）通話。

裴澤斯基安告訴莫迪，應有保障措施防止類似「侵略」事件未來再次發生，他也呼籲由主要新興經濟體組成的金磚國家（BRICS）發揮獨立作用，制止針對伊朗的侵略行徑。

根據伊朗駐印度大使館的說法，裴澤斯基安還提議由西亞國家組成區域安全架構，以在不受外來勢力干預的情況下確保和平。

另一方面，儘管美國總統川普（Donald Trump）先前表示考慮「逐步結束」對伊朗的軍事行動，以色列國防部長今天上午宣布，美以兩國本週將「大幅加強」對伊朗的打擊。

莫迪今天稍早也在X平台發文寫道，他與裴澤斯基安通話時，曾譴責對中東地區關鍵基礎設施的攻擊。

莫迪也重申維護航行自由、確保航道暢通安全的重要性。