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荷莫茲海峽安全受矚 美軍：伊朗威脅能力已減弱

中央社／ 華盛頓21日綜合外電報導

中東地區戰火進入第4週之際，美國軍方今天宣布，在本週轟炸了伊朗沿海一處存放巡弋飛彈和其他武器的地下設施，德黑蘭當局威脅荷莫茲海峽的能力已經「減弱」。

美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（BradCooper）在社群媒體X平台發布的影片中說道：「我們不僅除掉這處設施，還摧毀用於監視船隻動向的情報支援站與飛彈雷達中繼點。」

他更表示：「因此，伊朗威脅荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）及周邊航行自由的能力已經減弱，我們不會停止追擊這些目標。」

古柏提到，過去3個星期，美軍已打擊超過8000個軍事目標，其中包括130艘伊朗艦艇。

另外，今天有超過20個國家發布聯合聲明指出，他們會投入相關行動來確保荷莫茲海峽能安全通行，並譴責伊朗封鎖這條重要水道。

這些國家主要來自歐洲，但也包含阿拉伯聯合大公國與巴林。

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