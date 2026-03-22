美暫豁免對伊朗石油制裁 華府聲稱放寬30天 允許出售海上油輪原油

美國財政部20日暫時豁免對伊朗石油的制裁，允許目前已在海上的伊朗石油出售給大多數國家。但是伊朗石油部表示，目前並未在國際水域儲存任何原油，也沒有多餘庫存釋出至全球市場，並稱華府允許出售伊朗的海上原油，是「心理戰手法」，目的是人為壓低全球油價。

美國財政部長貝森特宣稱，華府已暫時放寬制裁，允許出售據稱存放在海上油輪中的伊朗原油。這項許可為期30天，適用於截至3月20日已完成裝船的石油，有效至4月19日。估計解除制裁將為國際油市增加約1.4億桶原油供應。

根據這次豁免內容，伊朗石油仍不得出售給北韓、古巴，以及烏克蘭境內由俄羅斯占領的地區。

對此，伊朗石油部發言人薩曼戈杜西表示：「伊朗目前沒有任何原油滯留在海上，也沒有多餘的產量打算出口至其他國際市場」，並且強調美國財長的說法意在影響買方判斷、扭曲市場情緒。

紐時指出，這項有限度鬆綁伊朗石油制裁的措施，是否足以影響全球油價，目前仍不明朗。大多數伊朗石油目前仍是透過規避美國制裁的「影子艦隊」油輪出口至中國。

能源分析師認為，多數目前已在海上的原油其實早已售出並完成計帳，因此解除對這批石油制裁，未必會為市場額外帶來大量新增供應。

這項決定凸顯華府對油價飆升的焦慮；國際油價已大漲約50%，這對美國企業與消費者構成壓力，尤其共和黨正力圖在11月的期中選舉維持國會多數席次。

達拉斯聯邦準備銀行另指出，若伊朗戰爭導致荷莫茲海峽石油運輸持續停擺至6月，將使全球第2季經濟成長年增率降低2.9個百分點。在這種情況下，20日收在每桶98.23美元的西德州中級原油，第2季維持在每桶98美元，在第3季攀抵每桶115美元，隨後在第4季回落至76美元。