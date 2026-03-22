沙國、阿聯態度轉變 站隊美、以

多名熟悉內情的美國與西方官員透露，隨著伊朗對波斯灣美軍基地攻擊升溫，美方需要更多進入與飛越許可，沙國同意向美軍開放位於西部塔伊夫的法赫德國王（King Fahd）空軍基地。

英國獨立媒體中東之眼報導，這座基地重要性在於，相較於屢遭伊朗攻擊的蘇丹親王空軍基地，塔伊夫距離伊朗「見證者」無人機更遠，同時也鄰近吉達（ Jeddah）；在伊朗實質掌控荷莫茲海峽後，吉達這座紅海港口已成關鍵物流樞紐。

官員表示，沙國擴大基地使用權的決定，反映該國及部分波灣國家對美、以與伊朗戰爭態度出現轉變。一名駐波灣西方官員表示：「利雅德的態度已轉向支持美國開戰，藉此懲罰伊朗的攻擊行為。」

美國與西方官員透露，川普與沙國王儲在過去三周持續通話。

阿聯也向美方表明，已經為長期戰爭做好準備，未對華府施壓要求儘快結束衝突。

一名美國官員指出，本月稍早通話中，阿聯外交部長謝赫賓扎耶德告訴美國國務卿魯比歐，阿聯已準備讓戰事持續長達九個月。

普林斯頓大學近東研究教授海克爾說：「沙國與阿聯原本保持中立，但在遭受攻擊後，已意識到無法與強硬的伊朗政權共存，因為對方可隨時透過封鎖荷莫茲海峽對區域進行勒索。」