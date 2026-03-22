伊放話攻擊全球觀光景點

美國和以色列對伊朗戰爭進入第四周，伊方放話將報復範圍擴大至世界各地的觀光旅遊景點。鑒於全美正值春假，機場安檢繁忙且景點人潮洶湧，故引發擔憂。

此外，伊朗半官方通訊社報導，伊方朝印度洋狄耶戈加西亞島「美英聯合軍事基地」發射兩枚中程彈道飛彈，凸顯伊朗飛彈射程超乎想像。

對此，華爾街日報報導，該島距伊朗本土約4,000公里；儘管兩枚飛彈均未擊中目標，但這是伊朗首次在2月底和美國及以色列開戰中動用中程飛彈，並企圖將攻擊範圍擴大至中東以外地區，是對美國造成威脅的重大舉動。

伊朗首席軍方發言人薛卡契20日揚言，對伊朗的敵人而言，全球的公園、休閒遊憩區與旅遊景點都將不再安全。但是，他並未提到任何具體地點。外界關注伊朗恐對中東以外地區發動武裝攻擊，作為施壓美國手段之一。

新任伊朗最高領袖穆吉塔巴20日在伊朗電視台宣讀的書面聲明中表示，來自美以的攻擊是出於以下錯覺，即擊殺多位伊朗領導高層就能造成伊朗政府被推翻；他並讚許伊朗人民面對戰爭依然堅定。

穆吉塔巴是被以色列「斬首」的前伊朗最高領袖哈米尼次子。這份聲明旨在慶賀伊朗曆新年的第一天「諾魯茲」及穆斯林的開齋節。