川普喊縮減對伊軍事行動 官員透露美軍增派陸戰隊赴中東 市場關注

美國總統川普20日在自家社媒Truth Social寫道，美國已非常接近達成目標，正考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動。但數名美國官員同日告訴路透，美軍正增派數千名陸戰隊員與水兵至中東，此舉將增強美軍在中東未來可能行動的能力；他們並指出，目前尚未決定派遣部隊進入伊朗本土。

川普發文中指出，目前已接近達成他所謂的五大戰爭目標：徹底削弱伊朗飛彈能力、發射器和所有相關東西；摧毀國防工業基礎；消滅伊朗海空軍；永不准伊朗擁有核武；保護以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯、巴林及科威特等中東盟友。

川普還提到，荷莫茲海峽將必須由使用它的其他國家在必要時守衛與巡邏，「美國用不著！」若這些國家提出要求，那美方可以協助，但只要伊朗帶來的威脅消除，那就沒這個必要。

不過，在川普發文約一小時前，才在白宮指稱，「我認為我們已經贏了；我不想達成什麼停火；當你實際上正將對方打個落花流水時，你是不會停火的」。川普也在白宮說，美國不用荷莫茲海峽，歐盟、南韓、日本、中國大陸及其他國家應參與恢復荷莫茲航行正常化。

而且，路透引述的美國官員指出，美軍正對中東增兵，這次部署包括兩棲攻擊艦「拳師號」、搭載的陸戰隊遠征部隊及隨行戰艦。

這次增兵將使已部署在中東5萬名美軍的規模進一步擴大，並讓當地同時擁有兩支陸戰隊遠征部隊。第一支從印太地區出發的遠征部隊預計本周抵達中東。

此外，美國CBS報導，川普政府正制定戰略方案，以確保或奪取伊朗的核原料，可能由美國聯合特種作戰司令部負責部署。根據以色列媒體報導及國際原子能總署（IAEA），伊朗中部納坦茲的核設施21日被美軍空襲，但未導致輻射外洩。

另據共同社報導，伊朗外長表示，在與日本官員磋商後，伊朗已準備好允許和日本有關船隻通過荷莫茲海峽。韓聯社報導，南韓正與伊朗溝通，仿效日本做法。

韓國時報指出，南韓加入七國聯合聲明，譴責伊朗對荷莫茲海峽實施事實性封鎖的行動。報導說，南韓外交部20日晚間表示，首爾當局決定參與由英國、法國、德國、義大利、日本、荷蘭與加拿大共同發布的聲明，強調維護海上通道安全。