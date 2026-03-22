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美國暫時解除對伊朗石油制裁

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

美國財政部下轄的外國資產管制辦公室（ＯＦＡＣ），廿日暫時解除對伊朗石油的制裁，允許滯留海上的伊朗石油交付和賣給大多數國家。此一豁免為期卅天至四月十九日，適用截至三月廿日已完成裝船的伊油及伊朗石油產品。

美國財長貝森特十九日先在社媒Ｘ發文預告上述決定，並估計如此有條件地放寬制裁，將迅速為全球油市增加約一點四億桶石油供給，有助舒緩伊朗導致的暫時性供應壓力。他並指稱，伊朗幾乎無法從這項暫時鬆綁的措施中獲得實質經濟利益。

貝森特在上述發文中寫道，伊朗將難以取得由此產生的任何收入，美國則將持續對伊朗進入國際金融體系的能力保持最大施壓；這是對特定情況的短期授權，符合美國總統川普讓全球能源的流通最大化和確保市場穩定的用意。

但伊朗石油仍不得賣給北韓、古巴與烏克蘭的俄占區。伊朗石油部發言人戈多西廿日則在Ｘ發文回應稱，伊朗目前基本上沒有剩餘的石油滯留海上或供應其他國際市場，貝森特上述說法純粹旨在「給買家希望、安撫心理」。

然而，紐約時報和美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）報導，此一有限度鬆綁對伊油制裁的措施是否足以影響國際油價尚不明朗。伊油目前大多仍透過規避美國制裁的「影子艦隊」油輪出口至中國大陸。

能源分析師認為，多數已在海上的伊油其實早已售出且完成記帳，因此解除對這些石油的制裁，未必將為全球油市新增大量供應。美國並不買伊油。貝森特上周提到，馬來西亞、新加坡、印尼、日本與印度等國可能因此受惠。

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