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伊朗擴大報復 揚言攻擊全球景點

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅／綜合報導

美國以色列伊朗的戰爭進入第四周，伊方放話將報復範圍擴大至世界各地的觀光旅遊景點。鑒於全美正值春假，機場安檢繁忙且景點人潮洶湧，故引發擔憂。

此外，伊朗半官方通訊社「梅爾社」廿一日則報導，伊方朝印度洋狄耶戈加西亞島「美英聯合軍事基地」發射兩枚中程彈道飛彈，凸顯伊朗飛彈的射程超乎敵人想像。

對此，華爾街日報廿日報導，該島距伊朗本土約四千公里；儘管兩枚飛彈均未擊中目標，但這是伊朗首次在自二月底和美國及以色列開戰的戰爭中動用中程飛彈，並企圖將攻擊範圍擴大至中東以外地區，以對美國造成威脅的重大舉動。

伊朗首席軍方發言人薛卡契廿日揚言，對伊朗敵人而言，全球的公園、休閒遊憩區與旅遊景點都將不再安全。但他並未提到任何具體地點。外界關注伊朗恐對中東以外地區發動武裝攻擊，作為施壓美國的手段之一。

新任伊朗最高領袖穆吉塔巴廿日在伊朗電視台宣讀的書面聲明中表示，來自美以的攻擊是出於以下錯覺，即擊殺多位伊朗領導高層就能造成伊朗政府被推翻；他並讚許伊朗人民面對戰爭依然堅定。

穆吉塔巴是被以色列「斬首」的前伊朗最高領袖哈米尼次子。這份聲明旨在慶賀伊朗曆新年的第一天「諾魯茲」及穆斯林的開齋節。

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