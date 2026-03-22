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美伊戰事 川普擬逐步結束

聯合報／ 編譯盧思綸茅毅、記者顏伶如／綜合報導
美國總統川普（左）廿日發文指出，對伊朗戰事已接近達成五大目標。圖為他與國務卿魯比歐（右）離開白宮時揮手致意。（美聯社）
美國總統川普（左）廿日發文指出，對伊朗戰事已接近達成五大目標。圖為他與國務卿魯比歐（右）離開白宮時揮手致意。（美聯社）

美國總統川普廿日在自創社媒真實社群寫道，正考慮「逐步結束」對伊朗的軍事行動，且美國已非常接近達成目標。美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿日引述幾位獲簡報相關討論的人士報導，川普政府正制定戰略方案，以確保或奪取伊朗的核原料。

川普在上述發文中指出，目前已接近達成他所謂的五大戰爭目標：徹底削弱伊朗飛彈能力、發射器和所有相關東西；摧毀國防工業基礎；消滅伊朗海空軍；永不准伊朗擁有核武；保護以色列、沙烏地阿拉伯、卡達、阿聯、巴林及科威特等中東盟友。

不過，在川普發文約一小時前，才在白宮指稱，「我認為我們已經贏了；我不想達成什麼停火；當你實際上正將對方打了個落花流水時，你是不會停火的」。

川普還在上述發文中提到，荷莫茲海峽（下稱荷莫茲）將必須由使用它的其他國家在必要時加以守衛與巡邏，「美國用不著！」若這些國家提出要求，那美方可以協助，但只要伊朗帶來的威脅消除，那就沒這個必要。

川普廿日也在白宮說，美國不使用荷莫茲，歐盟、南韓、日本、中國大陸及其他國家應參與恢復荷莫茲航行正常化的。

伊朗外長阿拉奇廿日接受日本共同社訪問時說，伊朗在協商後已準備允許日本相關船舶通行荷莫茲。他並強調，伊朗並未封鎖整個海峽，僅針對攻擊伊朗的敵國船舶。

美國哥倫比亞廣播公司報導，川普政府正制定戰略方案，以確保或奪取伊朗的核原料，可能由美國聯合特種作戰司令部負責部署。根據以色列媒體報導及國際原子能總署（ＩＡＥＡ），伊朗中部納坦茲的核設施廿一日被美軍空襲，但未導致輻射外洩。

以色列國防部長卡茲廿一日則表明，今後一周，以美將顯著加大攻擊伊朗基礎設施的力道。紐約時報廿日分析，美國是全球強權、以國是區域強權，雙方各有不同目標，開戰三周以來分歧愈來愈明顯。

以色列 伊朗 美國 川普

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