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伊朗可能採用拳王阿里「這戰術」 雷根經濟顧問：對美國致勝一擊

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。歐新社
專家認為，伊朗可能採用消耗戰戰勝美國。歐新社

知名經濟學家漢克（Steve Hanke）表示，伊朗可能利用經濟消耗戰術來拖住美國，從而贏得戰爭。

他說，伊朗這種做法，有如拳王阿里知名的「倚繩戰術」，也就是先消耗對手資源，再予以反擊。

約翰霍普金斯大學應用經濟學教授漢克說：「透過控制荷莫茲海峽，伊朗有這麼做的能力，也可能會付諸實行。」

他提到拳王阿里與佛爾曼1974年經典的「叢林之戰」，當時佛爾曼是未嘗敗績的重量級拳王，阿里並不被看好。但在拳賽中，阿里倚靠繩邊，卸去重拳力道，等佛爾曼精疲力竭，再予以擊倒，「華府與耶路撒冷的作戰規劃人員，顯然未能理解到，當伊朗受攻擊時，可能採取阿里的經典戰術」。

漢克曾為前總統雷根的經濟顧問，也曾在1995年全球表現最佳的基金多以倫多信託阿根廷擔任總裁，他說，荷莫茲海峽航運受阻，已導致「原油現貨市場出現嚴重短缺」。

他說，杜拜與阿曼原油，已暴漲至超越2008年油價激漲時的水準，使現貨市場與期貨市場出現重大落差，而期貨市場上尚未反映實際局面，但價格終究會趕上。

他並表示，交易人士可能遠離西德州中級原油期貨，原因是美國政府可能藉由出售該期貨來壓低價格，也有可能禁止外銷西德州中級原油，或對相關出口加稅，來平抑價格。

他說，布蘭特原油期貨更能反映市場情緒與局面。

漢克指出，如果油價持續上漲蔓延到全球每個角落，所帶來的連帶損害，對伊朗的敵國造成再也無法忍受的莫大苦痛，屆時就是伊朗揮出致勝一擊之時。

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