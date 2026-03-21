美軍最先進F-35被伊朗擊中 軍事專家：遭光電感測器鎖定

美軍一架F-35匿蹤戰機19日在伊朗上空被擊中，引發熱烈討論。中國官媒央視新聞今天引述軍事專家稱，這架F-35降低飛行高度，遭伊朗防空戰車的光電感測器捕捉到發動機所產生的紅外線熱訊號，隨後發射中短程飛彈對其攻擊。

F-35是美軍最先進的第五代戰機，具備匿蹤和超音速巡航能力。美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，兩名知情人士透露，美國一架F-35戰鬥機據信遭伊朗開火擊中後，在中東的美軍空軍基地緊急降落。

央視新聞21日報導引述軍事評論家魏東旭表示，F-35在伊朗空域被防空火力命中，伊朗的防空作戰部隊應該是採取守株待兔的方式，或是摸清了美軍戰機空襲的規律，在重點區域進行伏擊。

魏東旭說，雖然伊朗的防空作戰體系遭到美以空襲破壞，但仍部署一些機動靈活的防空戰車。這些防空戰車上有小型雷達和紅外線光電感測器，當F-35降低飛行高度的時候，光電感測器可以捕捉到發動機所產生的紅外線熱訊號，隨後發射中短程飛彈對其展開攻擊。

魏東旭研判，事件發生之後，美軍在執行空襲任務的過程中，不敢在中低空執行作戰任務，盡可能讓F-35飛得高一些，發揮它的匿蹤優勢，採取高空轟炸，或者有其他飛機掩護和支援。

陸媒澎湃新聞21日引述軍事專家韓東分析，考慮到伊朗防空雷達被大量摧毀和壓制的現狀，這次打擊F-35可能主要依靠光電系統進行探測和跟蹤；而伊朗的梅吉德（Majid）、赫茲9（Herz-9）這兩種防空系統可依靠光電系統執行作戰任務。

韓東說，光電系統不像主動雷達那樣向外輻射訊號，隱蔽性好，美國與以色列執行防空壓制任務的飛機難以發現，現役的匿蹤戰機通常主要針對雷達，發動機的紅外訊號特徵比較明顯，伊朗防空部隊也是抓住這一缺陷，進行一次成功伏擊。