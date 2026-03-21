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伊朗朝印度洋英美基地射飛彈 警告阿聯勿允打擊波灣小島

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導
2月28日美國與伊朗開戰後，德黑蘭指控波斯灣國家允許美軍從其領土發動攻擊，並多次對這些國家內的所謂美國目標進行飛彈和無人機攻擊。 美聯社
2月28日美國與伊朗開戰後，德黑蘭指控波斯灣國家允許美軍從其領土發動攻擊，並多次對這些國家內的所謂美國目標進行飛彈和無人機攻擊。 美聯社

伊朗半官方通訊社今天報導，伊朗已向位於印度洋的狄耶戈加西亞（Diego Garcia）上設立的英美聯合軍事基地發射2枚彈道飛彈。但美國媒體稍早報導，伊朗並未命中目標。

路透社報導，伊朗通訊社梅爾社（Mehr）表示，攻擊狄耶戈加西亞基地是「重要一步，…顯示伊朗的飛彈射程超出敵人先前想像」。

不過「華爾街日報」（The Wall Street Journal）稍早報導，伊朗朝這座基地發射了2枚中程彈道飛彈，但皆未擊中。

另據法新社報導，伊朗軍方今天警告阿拉伯聯合大公國，勿再允許從其領土攻擊波斯灣上鄰近戰略要道荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的2座主權有爭議島嶼，否則將對阿聯發動猛烈打擊。

伊朗軍方的作戰指揮單位「封印先知」（KhatamAl-Anbiya）透過伊朗通訊社塔斯尼姆社（Tasnim）發布聲明表示：「我們警告阿拉伯聯合大公國，若再有任何從其領土對波斯灣的伊朗島嶼阿布穆沙（AbuMusa）和大通布島（Greater Tunb）發動的侵略，伊朗強大的武裝部隊將讓阿聯的拉斯海瑪（Ras AlKhaimah）受到猛烈打擊。」

阿布穆沙和大通布島位於荷莫茲海峽入口附近，阿聯聲稱擁有其主權，但這2座島由伊朗實際控制，長期以來是兩國爭端。

2月28日美國與伊朗開戰後，德黑蘭指控波斯灣國家允許美軍從其領土發動攻擊，並多次對這些國家內的所謂美國目標進行飛彈和無人機攻擊。

波斯灣國家則一再否認指控，並表示即使在戰前也不會允許其領土和領空用於攻擊伊朗。

以色列 伊朗 美國 彈道飛彈 阿聯酋

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