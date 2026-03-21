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伊朗通報核設施遭攻擊 原子能總署呼籲軍事克制

中央社／ 維也納21日綜合外電報導
國際原子能總署。 路透社
國際原子能總署。 路透社

國際原子能總署今天表示，正就伊朗通報其納坦茲核設施在與美國以色列的戰爭中遭到攻擊的消息展開調查。

法新社報導，國際原子能總署（International AtomicEnergy Agency）署長葛羅西（Rafael Grossi）在社群平台X上重申其「軍事克制，避免發生任何核事故風險」的呼籲。

貼文寫道：「國際原子能總署已經接獲伊朗通報，表示納坦茲（Natanz）核設施今天遭到攻擊。目前未發現場外輻射量上升的情況。」

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