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中東戰火第4周…伊朗官媒：納坦茲核設施遭空襲 暫無輻射外洩

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導
位於伊朗中部的納坦茲（Natanz）核設施今天被空襲，但沒有造成輻射外洩。圖為美國國防科技公司Vantor公布外傳伊朗核材料儲存地在3月7日的衛星影像。 法新社資料照
位於伊朗中部的納坦茲（Natanz）核設施今天被空襲，但沒有造成輻射外洩。圖為美國國防科技公司Vantor公布外傳伊朗核材料儲存地在3月7日的衛星影像。 法新社資料照

中東地區戰火進入第4週之際，伊朗官方媒體「米珊」（Mizan）新聞網指出，位於國內中部的納坦茲（Natanz）核設施今天被空襲，但沒有造成輻射外洩。

美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，引爆了席捲中東地區的戰火。

美聯社報導，納坦茲位於伊朗首都德黑蘭東南方大約220公里處，有著該國主要的鈾濃縮設施。

納坦茲核設施在這次中東衝突爆發的第一週就被攻擊過，當時衛星影像顯示，此處有數棟建物似乎受損。

在去年6月，納坦茲核設施也曾遭受美國軍隊的空襲。

軍事行動 美國 中東 以色列 伊朗 核設施

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