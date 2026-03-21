快訊

伊朗戰爭未歇…金價本周卻暴跌近10% 3理由致黃金避險功能失靈

加油要趁早…擴大吸收還是撐不住 中油宣布下周汽油漲1.8元

子瑜首唱Run Away！TWICE攻大巨蛋「破4大紀錄」 官方曬高清美照狂賀

聽新聞
0:00 / 0:00

屢遭伊朗轟炸…沙國、阿聯站隊美、以 傳表態「準備讓戰事持續9個月」

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
沙國與阿聯轉為支持美、以開戰，恐拖長伊朗戰爭。法新社
沙國與阿聯轉為支持美、以開戰，恐拖長伊朗戰爭。法新社

多名熟悉內情的美國與西方官員透露，隨著伊朗對波斯灣美軍基地的攻擊升溫，美方需要更多進入與飛越許可，沙烏地阿拉伯已同意向美軍開放位於西部塔伊夫的法赫德國王（King Fahd）空軍基地。

英國獨立媒體中東之眼報導，這座基地的重要性在於，相較於屢遭伊朗攻擊的蘇丹親王空軍基地，塔伊夫距離伊朗「見證者」無人機更遠，同時也鄰近吉達；在伊朗實質掌控荷莫茲海峽後，這座紅海港口已成為關鍵物流樞紐。

現任與前任美國官員指出，若川普政府準備與伊朗打長期戰，吉達將成為支撐美軍的重要據點。目前已有數千名美軍地面部隊自東亞前往該區。

官員表示，沙國擴大基地使用權的決定，反映該國及部分波灣國家對美、以伊朗戰爭的態度出現轉變。一名駐波灣的西方官員表示：「利雅德的態度已轉向支持美國開戰，藉此懲罰伊朗的攻擊行為。」

美國與西方官員透露，川普與沙國王儲在過去三周持續通話。

阿聯也向美方表明，已為長期戰爭做好準備，未對華府施壓要求儘快結束衝突。

一名美國官員指出，本月稍早的通話中，阿聯外交部長謝赫賓扎耶德告訴美國國務卿魯比歐阿聯已準備讓戰事持續長達九個月

普林斯頓大學近東研究教授海克爾說：「沙國與阿聯原本保持中立，但在遭受攻擊後，已意識到無法與強硬的伊朗政權共存，因為對方可隨時透過封鎖荷莫茲海峽對區域進行勒索。」

美軍基地 魯比歐 以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽 阿聯酋 沙烏地阿拉伯

延伸閱讀

俄國開交換條件！俄不幫伊朗換美不幫烏克蘭 白宮特使當場回應曝光

兩棲攻擊艦拳師號領軍出動 美增派數千部隊趕赴中東

多國聲明採取措施協助穩定市場 以色列：不打伊朗能源設施

美7盟國發聲 願助確保荷莫茲海峽航行安全 伊朗擬再強化控制

相關新聞

屢遭伊朗轟炸…沙國、阿聯站隊美、以 傳表態「準備讓戰事持續9個月」

多名熟悉內情的美國與西方官員透露，隨著伊朗對波斯灣美軍基地的攻擊升溫，美方需要更多進入與飛越許可，沙烏地阿拉伯已同意向美軍開放位於西部塔伊夫的法赫德國王（King Fahd）空軍基地。

美伊戰爭台灣任憑擺佈？專家指1煉油副產品恐卡住半導體生產

美國與以色列開轟伊朗，導致重要油氣航道荷莫茲海峽遭到實質封鎖，引發國際油價飆漲。英國牛津大學「危機研究所」所長艾蒙（Mark Almond）分析各國可能如何回應川普要求、協力維護荷莫茲海峽安全時指出，這場戰爭不只牽動中東局勢，也讓部分高度依賴伊朗能源與原料的國家陷入脆弱處境，其中被點名的包括台灣、南韓與印度。

空襲威脅下…伊朗民眾齊聚清真寺 進行開齋節禱告

根據國營電視台畫面顯示，在戰爭持續的陰影之下，伊朗數以千計穆斯林今天進行開齋節禱告，標誌著伊斯蘭教神聖的齋戒月結束

回收核原料資歷20年 前五角大廈官員警告：強奪伊朗濃縮鈾絕非上策

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）20日引述消息人士透露，美國總統川普有意奪取伊朗核原料，正在制定控制或運出伊朗濃縮鈾的作戰策略，可能派遣美軍聯合特種作戰部隊執行任務，預料以色列特種部隊也不會缺席。任務風險極高，是各界共識。

法航空母艦部署地中海防伊朗攻擊 艦上軍官用Strava記錄跑步洩行蹤

3月13日上午10時35分，在地中海起伏海浪之中，一位名為「亞瑟」的年輕法國海軍軍官在他服役的艦艇甲板上跑步。他透過智慧手錶記錄運動，約跑7公里、耗時35分鐘。然而在美國與以色列對伊朗發動戰爭之際，他的舉動已暴露法國核動力航空母艦戴高樂號的行蹤。

中東戰爭第21天》川普考慮逐步結束對伊行動 最新發展一次看

中東戰事進入第21天，美國總統川普表示正考慮逐步結束對伊朗的軍事行動。此外，川普政府發布為期30天的制裁豁免，允許滯留海...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。