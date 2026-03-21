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空襲威脅下…伊朗民眾齊聚清真寺 進行開齋節禱告

中央社／ 德黑蘭21日綜合外電報導
在戰爭持續的陰影之下，伊朗數以千計穆斯林今天進行開齋節禱告，標誌著伊斯蘭教神聖的齋戒月結束。 示意圖／美聯社資料照
在戰爭持續的陰影之下，伊朗數以千計穆斯林今天進行開齋節禱告，標誌著伊斯蘭教神聖的齋戒月結束。 示意圖／美聯社資料照

根據國營電視台畫面顯示，在戰爭持續的陰影之下，伊朗數以千計穆斯林今天進行開齋節禱告，標誌著伊斯蘭教神聖的齋戒月結束。

法新社報導，以什葉派為主的伊朗，比大多數以遜尼派為主的穆斯林國家晚一天結束齋戒月。

大批信徒破曉時分聚集德黑蘭市中心、以這個伊斯蘭共和國建國者命名的伊瑪目何梅尼大清真寺（ImamKhomeini Grand Mosque）內禱告。

由於場地有限，許多信徒在寺外跟隨禱告。即便面臨空襲風險，國營電視台畫面仍可看到清真寺周邊人潮擁擠。

自從2月28日美國以色列聯手發動攻擊、開啟戰爭以來，伊朗首都幾乎每天遭到轟炸，造成包括最高領袖在內多名高層官員遭到擊斃。

根據半官方法斯通訊社（Fars News Agency）報導，德黑蘭多個地區及其郊區，以及中部的伊斯法罕（Isfahan），夜間都再度成為空襲目標。

伊朗的電視台還播出包括中部阿拉克（Arak）、東南部薩赫丹（Zahedan）、西部阿巴丹（Abadan）等地民眾禱告聚會的畫面。

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