美伊戰爭台灣任憑擺佈？專家指1煉油副產品恐卡住半導體生產

美國與以色列開轟伊朗，導致重要油氣航道荷莫茲海峽遭到實質封鎖，引發國際油價飆漲。英國牛津大學「危機研究所」所長艾蒙（Mark Almond）分析各國可能如何回應川普要求、協力維護荷莫茲海峽安全時指出，這場戰爭不只牽動中東局勢，也讓部分高度依賴伊朗能源與原料的國家陷入脆弱處境，其中被點名的包括台灣、南韓與印度。

每日郵報報導，艾蒙指出，伊朗煉油體系的重要副產品之一是氦氣，而氦氣對半導體製造不可或缺。台灣與南韓的半導體產業在生產精密電路時，需要在充滿氦氣的無菌環境中作業，氦氣也用於冷卻製程；一旦供應中斷，不僅可能引發全球半導體短缺，也將重創台韓經濟。

台韓同時面臨燃料短缺與價格上漲壓力，使處境更加脆弱。艾蒙並警告，北韓與中國可能分別趁南韓與台灣承壓之際加大施壓。

艾蒙另提到，印度總理莫迪同樣陷入兩難。儘管印度與西方及以色列關係密切，但其龐大人口仰賴低價糧食供應，而這背後需要大量化學肥料支撐。肥料生產離不開液化石油氣（LPG），而LPG正是原油煉製的副產品，伊朗又是主要來源之一。

若供應中斷，印度恐怕面臨嚴重糧食危機。艾蒙認為，這種未曾預料的後果，可能成為對伊朗開戰最具毀滅性的影響。

至於最糟情境，艾蒙警告，外界越來越擔心戰事升高到核風險層級。

伊朗與俄羅斯聲稱，以色列一枚飛彈落在伊朗南部布什爾核電廠附近，而以色列位於內蓋夫沙漠迪莫納的核設施，也可能成為伊朗報復目標。一旦核設施遇襲，恐在國土狹小且人口稠密的以色列引發類似車諾比的災難。

他進一步指出，伊朗甚至可能具備在特拉維夫上空引爆「髒彈」的能力，藉由散布核污染物製造恐慌。雖然爆炸本身造成的直接破壞未必最大，但放射性落塵帶來的長期健康疑慮，足以引爆社會恐慌。

若情勢發展至此，擁有核飛彈的以色列幾乎可確定將展開報復，衝突也將進一步朝更失控的方向升高。

艾蒙另分析，沙烏地阿拉伯、丹麥、阿根廷、羅馬尼亞可能對川普喊話伸出援手；英國與芬蘭則可能提供部分支援。法國、德國、義大利與日本則不太可能出手。

儘管義大利總理梅洛尼是川普在歐洲的重要盟友，但國內民意並不支持這場戰爭，而她2027年將選舉。日本首相高市早苗對軍事援助態度保留，更擔心中國與北韓威脅，因此在介入波灣前，需要美國保證日本在自家區域的利益將得到保護。

俄羅斯、中國與巴基斯坦則傾向伊朗。俄羅斯被指藉由戰事牽制西方，並向伊朗提供情報與衛星影像；中國持續自伊朗進口石油，但規模較戰前減少約40%，同時加緊囤油，導致對內與對外供應承壓；巴基斯坦則有油輪獲伊朗放行，顯示雙方可能已達成某種安排。