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回收核原料資歷20年 前五角大廈官員警告：強奪伊朗濃縮鈾絕非上策

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
衛星照片顯示伊朗布什爾核電廠。伊朗堅稱核能係民用，但美方不信，準備硬奪濃縮鈾。美聯社
衛星照片顯示伊朗布什爾核電廠。伊朗堅稱核能係民用，但美方不信，準備硬奪濃縮鈾。美聯社

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）20日引述消息人士透露，美國總統川普有意奪取伊朗核原料，正在制定控制或運出伊朗濃縮鈾的作戰策略，可能派遣美軍聯合特種作戰部隊執行任務，預料以色列特種部隊也不會缺席。任務風險極高，是各界共識。

2009至2014年間在五角大廈擔任助理部長，主管核生化武器的韋伯（Andrew Weber），也待過國務院，目前是智庫「戰略風險協會」的資深研究員，蘇聯解體後，他到哈薩克、喬治亞等昔日衛星國移除核原料，累積20年豐富經驗。他投書紐約時報，坦言要在伊朗境內降落部隊、迅速辨識並運出高濃縮鈾，實際上接近「不可能」。

伊朗的濃縮鈾約400公斤、最高60％濃縮度，多數存放在伊斯法罕地下隧道網絡，這類設施在設計上就已考慮防範突襲，且上次美以空襲更可能讓部分材料被埋在廢墟之下，進一步增加搜尋與回收的難度。 韋伯指出，若要真正「安全」移出這些材料，必須在現場長時間部署兵力與技術人員，而不是靠一次突襲就能搞定。

韋伯回憶，過去在敘利亞處理1300公噸化學武器時，美國軍方估計7.5萬名地面部隊才能同時控制多個設施。核原料與化武完全不同：濃縮鈾若是封在小型氣瓶內，必須原封不動運出，一旦破裂或洩漏，可能釋出放射性氣體，需要現場封裝並運往第三國重新包裝。 這意味不僅是「搶回來」，更涉及極高風險的輻射與運輸程序，遠比在敘利亞封裝化學武器更複雜。

即便排除輻射風險，這類行動在軍事上也是極高風險任務：要深入伊朗境內降落特種部隊、與可能埋伏的防衛部隊交火，同時在有限時間內完成複雜的核原料裝載與運輸，稍有差錯就可能造成重大傷亡或輻射事故。五角大廈與國會早就警告，奪取或摧毀伊朗核原料「將是極高風險的軍事行動」。

川普政府原本希望對伊朗用兵速戰速決，卻發現戰爭成本與軍事風險遠高於預期。韋伯的看法呼應此一脈絡：幻想在戰爭高峰期以一次突襲就解決伊朗核原料，等於是「用軍事捷徑代替政治與外交的長線工作」，這在戰術上極易失敗，且在戰略上往往會延長衝突。

韋伯主張，最有效方式是「在和平時期系統性移出」伊朗的高濃縮鈾，並接受嚴格的國際監督。這可以是停火或談判條件的一部分，例如在美國與伊朗達成停戰協議時，由第三國或國際機構協助將濃縮鈾轉運至安全保管地點，而非在戰火中強行突襲。 這種模式類似過去在哈薩克、喬治亞等地的核原料回收案例，靠的是長期規劃、情報協調與外交談判，而非單純的軍事硬衝。

軍事打擊頂多只能延緩而無法伊朗核計畫。 多數專家認為，核知識與技術一旦掌握，就無法透過轟炸消除，真正的解方仍然是外交與監管機制。當前這場戰爭並沒有降低核風險，而是把問題從「可監控的核計畫」轉變為「不可預測的核原料與政治動機」。對美國而言，真正的挑戰不是摧毀伊朗，而是如何在戰後重新建立一個可被信任的核管控架構。

美國 五角大廈 敘利亞 特種部隊 以色列 伊朗

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