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法航空母艦部署地中海防伊朗攻擊 艦上軍官用Strava記錄跑步洩行蹤

聯合報／ 編譯梁采蘩／即時報導
一名法國海軍人員疑似在使用健身應用程式Strava記錄跑步時，不慎曝光戴高樂號航空母艦位置。該路線呈現水面上反覆繞行的軌跡，推測是在移動中的艦艇上繞圈跑步所致。圖／路透、Le Monde
一名法國海軍人員疑似在使用健身應用程式Strava記錄跑步時，不慎曝光戴高樂號航空母艦位置。該路線呈現水面上反覆繞行的軌跡，推測是在移動中的艦艇上繞圈跑步所致。圖／路透、Le Monde

3月13日上午10時35分，在地中海起伏海浪之中，一位名為「亞瑟」的年輕法國海軍軍官在他服役的艦艇甲板上跑步。他透過智慧手錶記錄運動，約跑7公里、耗時35分鐘。然而在美國以色列伊朗發動戰爭之際，他的舉動已暴露法國核動力航空母艦戴高樂號的行蹤。

法國世界報（Le Monde）報導，亞瑟在健身應用程式Strava上的帳號設為「公開」，任何人皆可查看。結果，這名軍官幾乎在第一時間，將戴高樂號在地中海的精確位置曝光。當時該航艦正與護衛艦隊一同航行於賽普勒斯西北方、距土耳其海岸約100公里處。這支編隊除航艦外，還包括至少三艘巡防艦與一艘支援艦。

法國總統馬克宏3日宣布將戴高樂號部署到地中海區域，執行防禦性任務。儘管部署之事並非機密，但將打擊群的精確位置以接近即時的數據形式上傳至公開網站，仍屬高度疏失，尤其在中東戰事持續之際更具風險。近期已有至少兩處法軍在當地的軍事基地遭親伊朗勢力攻擊，其中一次發生在伊拉克北部的無人機襲擊，造成一名法軍士兵死亡、六人受傷。

世界報指出，該路線呈現水面上反覆繞行的軌跡，推測是亞瑟在移動中的艦艇上繞圈跑步所致。該次跑步位置距離航艦一小時後被拍攝的位置約6公里。對此有兩種可能：其一是亞瑟當時在航艦上跑步，而航艦隨後航行至影像中的位置；其二是他位於其中一艘護衛艦。無論如何，世界報皆透過公開的健身紀錄，成功鎖定戴高樂號所在位置。

法軍總參謀部回應表示，將跑步路線公開上傳至Strava「不符合現行規範」，且「相關規定已定期向官兵宣導」。總參謀部指出，「官兵的數位使用紀律」是任何部署前的基本要求之一，並強調「指揮部將採取適當處置措施」。

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