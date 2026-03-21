中東戰爭第21天》川普考慮逐步結束對伊行動 最新發展一次看

中東戰事進入第21天，美國總統川普表示正考慮逐步結束對伊朗的軍事行動。此外，川普政府發布為期30天的制裁豁免，允許滯留海上的伊朗石油銷售，緩解全球能源供應壓力。

以下是中東戰爭的最新事態發展。

●美以動向

法新社報導，川普今天表示，他正考慮「逐步結束」對伊朗的軍事行動，並說荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）將需要由其他使用這條重要航道的國家「守衛與維安」。但他排除與伊朗達成停火協議的可能性。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文說：「我們非常接近達成我們的目標，我們考慮逐步結束在中東針對伊朗恐怖政權的偉大軍事行動。」

美國財政部暫時解除對已裝船的伊朗石油制裁措施，允許這些石油交付和銷售，有效期至4月19日。華府先前採取類似行動，放寬已在海上的俄羅斯石油制裁措施。

伊朗實際上已封鎖荷莫茲海峽，華府尋求遏阻此事造成全球石油供應短缺。不過伊朗稍早在美國財政部長預告會暫時解除制裁後表示，伊朗「沒有剩餘原油」可供國際市場。

有報導指出川普政府考慮占領或封鎖哈格島（Kharg Island）後，白宮表示，美國隨時可以「摧毀」這個伊朗石油出口樞紐。

美國媒體報導，美國將增派陸戰隊至中東，可能預示地面行動即將展開。

「華爾街日報」報導說，華府從加州兩個單位調派2200至2500名陸戰隊員。美國有線電視新聞網（CNN）同時報導說，數千名陸戰隊員和海軍官兵預計派赴中東。兩家媒體均是引述不具名美國官員說法。

以色列軍方表示，他們在當地時間21日清晨對黎巴嫩首都貝魯特發動一波空襲，目標鎖定獲伊朗支持的武裝組織真主黨（Hezbollah），並曾呼籲多個地區居民撤離。黎巴嫩官方媒體稍早報導，以色列空襲南部城鎮一處住宅，造成1人死亡、兩人受傷。

以色列軍方說，他們在當地時間21日清晨也對伊朗德黑蘭的「政權目標」發動空襲。以軍稍早說在6小時內至少3次發現有飛彈從伊朗射向以色列領土。

●伊朗動向

伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼（AyatollahMojtaba Khamenei）表示，伊朗和區域盟軍「絕非」戰爭期間攻擊阿曼和土耳其的幕後黑手，而是歸咎於「猶太復國主義敵人的欺騙行動」，他是指以色列。

穆吉塔巴‧哈米尼在波斯新年諾露茲節（Nowruz）書面訊息中表示，伊朗的敵人在這場戰爭中遭到擊敗。他說：「此刻，由於我們同胞之間形成了特殊的團結…敵人已被擊敗。」他自接班以來尚未公開露面。

法新社記者報導在伊朗德黑蘭聽見數起爆炸聲，而以色列特拉維夫（Tel Aviv）與耶路撒冷（Jerusalem）今晚響起空襲警報。以色列警方表示正在調查特拉維夫周邊爆炸衝擊點。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）在日本共同社當地時間21日刊登的訪問中說，伊朗願意協助日本船隻通過荷莫茲海峽。

阿拉奇在20日電話訪問中否認關閉這條航道，強調只有攻擊伊朗的國家會面臨限制，其餘國家則可獲協助。他還說，伊朗準備好確保日本船隻安全通行。

「華爾街日報」今天引述多名美國官員說法報導，伊朗近來朝印度洋狄耶戈加西亞島（Diego Garcia）的美英聯合軍事基地發射兩枚彈道飛彈。

據報兩枚飛彈均未擊中目標，基地距離伊朗領土約4000公里，此舉顯示伊朗擁有的飛彈射程比先前認為更遠。法新社尋求置評，美國五角大廈婉拒。

●油價股匯動態

國際原油價格20日上漲，股市則走低。

布倫特原油上漲3.3%，來到每桶112.19美元；西德州中級原油上漲2.3%，來到每桶98.32美元。

●其他國家及組織

英國政府表示，英國已授權美國使用英國軍事基地，打擊威脅荷莫茲海峽航道的伊朗目標。

沙烏地阿拉伯國防部表示，他們深夜在沙烏地東部地區攔截數十架無人機。

鄰國科威特軍方說，他們在當地時間21日動用防空系統應對飛彈與無人機襲擊。

科威特國家媒體引述國家石油公司說法報導，無人機襲擊米納阿瑪迪（Mina Al-Ahmadi）煉油廠造成火災，但未傳出傷亡。

北大西洋公約組織（NATO）表示，北約駐伊拉克安全顧問團人員已全面撤到歐洲。