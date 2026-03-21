聽新聞
0:00 / 0:00
伊朗放話「擴大報復至全世界」！警告觀光景點淪攻擊目標
美聯社報導，美伊2月28日開戰至今滿3周未見降溫跡象，伊朗放話擴大報復範圍至世界各地的觀光旅遊景點，這項警告正值全美各地春假之際，引發國際關注。
伊朗武裝部隊發言人薛卡契（Abolfazl Shekarchi）警告，對於伊朗的敵人而言，世界各地的「公園、休閒場所與旅遊景點將不再安全」；聲明並未指明任何具體地點。外界關注德黑蘭可能對中東以外地區發動武裝攻擊，以此施壓美國。
伊朗革命衛隊發言人奈尼（Ali Mohammad Naeini）20日則告訴國營報紙，儘管受到以色列持續攻擊，伊朗仍持續製造飛彈；隨後伊朗國營電視台報導奈尼遭遇空襲身亡。
目前正值美軍增兵中東之際。美聯社引述官員稱，美國正向中東部署3艘兩棲突擊艦，並增派約2500名陸戰隊員前往中東。另外2名美國官員也證實有軍艦正在部署。
美國總統川普20日發文鬆口考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動，指美國已接近達成戰爭目標。但在這則貼文前1小時，川普才剛排除停火可能，並對是否部署地面部隊保留空間。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。