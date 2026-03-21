快訊

川普計畫奪取伊朗440公斤濃縮鈾！美媒曝可能作戰、IAEA署長示警1事

誇張！高雄情侶躺路中央日光浴 網酸：住不起旅館換柏油床墊

地磁擾動明顯增強影響15小時！氣象署示警「最大規模達中度磁暴」 導航無線電恐中斷

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰六天便耗盡數年飛彈產量 FT：美軍庫存急縮恐削弱台海嚇阻力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
洛克希德馬丁（Lockheed Martin）每年僅能交付數百枚「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM）。美聯社
洛克希德馬丁（Lockheed Martin）每年僅能交付數百枚「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM）。美聯社

英國金融時報報導，伊朗戰爭正大量消耗美國遠程巡弋飛彈的庫存，如此情況將使台灣在對岸來犯的處境更加脆弱。

我國防部官員告訴金融時報報導，首要擔心的是，美軍正大量消耗各界預期可用於削弱對台攻勢的彈藥，也減損了嚇阻能力。

台灣國安官員則表示，如果美國「花太多時間在其他（戰場）上投入過多資源，最終將會造成失衡」。

戰略與國際研究中心（CSIS）上周估計，美國在伊朗戰爭開戰的前六天內，共發射了 786 枚「聯合空對地遠距攻擊飛彈」（JASSM），以及 319 枚由艦艇發射的戰斧巡弋飛彈，這兩款飛彈的消耗量相當於數年的產量。

國防專家表示，這兩種飛彈可以從敵方防空圈外發射，降低戰機或軍艦所承受的風險，因此在台海衝突中都具有關鍵作用。

麻省理工學院（MIT）亞洲安全問題專家何理凱（Eric Heginbotham）指出，這些彈藥原本都是為了對付中國大陸而採購。何理凱 2023 年起共同參與籌備了多場模擬美中因台灣爆發衝突的兵棋推演。

他說：「真的沒人料到，在一場無關的戰爭或是選擇性的戰爭中，特別是這種規模的戰事，會耗盡如此大部分的庫存。」

在 CSIS 與 MIT 於 2023 年共同舉行的台海兵棋推演中，參與者模擬，在短短數周內就耗盡了美軍所有的 JASSM 庫存，目標是擊沉位於港口內的人民解放軍船艦以癱瘓入侵的艦隊，並打擊大陸的空軍基地。

美國官方並未公開披露多數飛彈的庫存數量或部署位置。根據預算文件顯示，美國空軍截至2023年共採購了 5,569 枚 JASSM，並在 2024 年和2025年分別增購了1,140 枚和 450 枚。

然而，目前不清楚實際交付的數量，供應商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）每年僅能交付數百枚，且交貨進度約較採購期程落後三年。

伊朗戰爭 巡弋飛彈 飛彈 以色列 伊朗 美國

延伸閱讀

台海軍力攻防 法國學者提中國強化飛彈能力4趨勢

紐時：以色列斬首戰術讓伊朗更難退讓 未必符合戰略

（會員內容不上線）美軍吃力 從伊朗以小博大看台海

相關新聞

日本伊朗密談！伊外長：擬放行日本船通過荷莫茲 非敵國皆可談

共同社報導，伊朗外交部長阿拉奇20日受訪表示，經過伊日官員磋商後，伊朗準備開放與日本有關的船舶通行荷莫茲海峽，並稱封鎖僅針對敵國船舶，非所有國家；談到美伊戰爭，阿拉奇表示德黑蘭要求永久終戰，而非僅是一時停火。

俄國開交換條件！俄不幫伊朗換美不幫烏克蘭 白宮特使當場回應曝光

華爾街日報引述兩名知情官員透露，俄羅斯提議，若華府不再協助烏克蘭攻擊俄羅斯目標，俄方將停止向伊朗提供打擊美軍的目標情報。這項提議遭到美方談判代表當場回絕。

川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」！叫別國自己顧荷莫茲「美國用不著」

彭博資訊報導，美以聯手開轟伊朗至今第4周，美國總統川普20日發文，鬆口考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動，指美國已接近達成戰爭目標。川普還稱，日後維繫荷莫茲海峽安全的責任應由仰賴這條航道的國家扛起，強調「美國用不著荷莫茲、不必負責巡邏保衛」。

美國解除伊朗石油制裁30天！估1.4億桶原油救市 5國可能受惠

紐約時報報導，美國財政部20日暫時解除對伊朗石油的制裁，允許目前已在海上的伊朗石油出售給大多數國家。這項許可為期30天，適用於截至3月20日已完成裝船的石油，有效至4月19日。

川普暗示見好就收 降息隨伊朗停火夢碎的美股又燃起一絲希望

投資人對伊朗戰爭迅速落幕的希望擺盪於幻滅和幻起之間。隨著各界對於衝突惡化可能導致的經濟衝擊益發焦慮，美國股市和債市周五雙雙大跌。但在美國總統川普表態考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動後，追縱標普500指數的指數股票型基金（ETF）盤後又應聲上漲。

美對伊朗戰爭目標多變 最新說法與時程演變一次看懂

美國總統川普及政府高層官員就美國、以色列對伊朗的戰爭，提出了不斷轉變的目標和理由，批評者指出，這顯示出當局對這場衝突及相...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。