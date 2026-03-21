川普計畫奪取伊朗440公斤濃縮鈾！美媒曝可能作戰、IAEA署長示警1事

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）20日引述消息人士透露，美國總統川普有意奪取伊朗核原料，正在制定控制或運出伊朗濃縮鈾的作戰策略，可能派遣美軍聯合特種作戰部隊執行任務；截至當日晚間尚未做出最終決定。IAEA秘書長葛羅西（Rafael Grossi）本周受訪示警，這項任務十分艱鉅且風險極高。

川普政府最初針對伊朗戰爭的重點放在削弱常規軍事能力，包括防空系統、飛彈系統及伊朗革命衛隊關鍵基礎設施。近來，川普及美方官員重申確保伊朗不再有能力製造核武的目標。

根據聯合國國際原子能總署（IAEA）資料，截至2025年夏天，伊朗已累積約972磅（約440公斤）、濃縮度達60%的濃縮鈾，距離武器級只差一步。這些濃縮鈾大部分仍埋在去年6月遭美軍轟炸的核設施下方。

美國官員表示，川普政府未排除趁這波軍事行動取回伊朗高濃縮鈾庫存的可能。白宮發言人李維特本周稍早也證實，這是川普考慮的選項之一。

IAEA葛羅西（Rafael Grossi）本周受訪CBS節目「面對全國」表示：「我們談的是裝有濃縮度達60%的六氟化鈾氣體鋼瓶，污染性非常高，因此極難處理。我不是說不可能。我知道確實有非常驚人的軍事能力可以做到，但毫無疑問，這將是極具挑戰的行動。」

紐約時報17日報導，川普下一步關鍵抉擇在於，是否展開地面行動奪取或摧毀伊朗核燃料。這篇報導引述專家提到，伊朗核設施恐設置幾百、幾千個容器，讓特種部隊難以辨識、回收，且美國恐須深入多處地點搜尋這批核材料，部分可能藏在名為「十字鎬山」（Pickaxe Mountain）的地下隧道，也可能分散於已遭摧毀的福爾多與納坦茲濃縮設施。

美國情報界去年春天評估，伊朗當時並未試圖製造核武；伊朗也堅稱，核計畫僅用於和平用途。不過，近年來伊朗已將鈾濃縮至60%，超出多數非軍事用途所需水準。IAEA表示，伊朗是唯一將鈾濃縮到這一程度的非核武國家。

川普自開戰以來一直把「阻止伊朗取得核武」列為目標之一。衝突爆發前，美伊曾透過阿曼斡旋進行多輪間接談判，討論將伊朗高濃縮鈾降混至較低濃度並轉為燃料；但川普要求伊朗全面停止任何程度的鈾濃縮，遭德黑蘭拒絕。

白宮發言人回應相關準備由五角大廈負責，五角大廈發言未立即回應。