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伊朗擴大戰線至4000公里外印度洋！首射中程飛彈攻擊美英聯合基地

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗革命衛隊去年11月12日在德黑蘭舉行建軍周年紀念時展示多枚飛彈。路透
伊朗革命衛隊去年11月12日在德黑蘭舉行建軍周年紀念時展示多枚飛彈。路透

華爾街日報報導，美國伊朗爆發戰爭後，伊朗曾發射2枚中程彈道飛彈，攻擊美國與英國位於印度洋的迪亞哥加西亞聯合軍事基地（Diego Garcia），其中一枚飛彈在飛行途中失效，另一枚則遭美國軍艦發射SM-3攔截彈應對，尚不清楚是否成功。此舉表明伊朗試圖擴大打擊範圍至中東以外。

迪亞哥加西亞距離伊朗約4000公里，說明伊朗的飛彈射程可能比先前承認的更遠。伊朗外長阿拉奇2月曾表示，伊朗是刻意將飛彈射程限制在2000公里。

迪亞哥加西亞位於英屬印度洋領地一座偏遠島嶼，是美軍重型轟炸機隊的重要基地，美國可在此部署轟炸機、核子潛艦及飛彈驅逐艦，是美國在海外執行遠距軍事行動的關鍵前進據點。

美國威斯康辛核武控制計畫旗下的「伊朗監測」（Iran Watch）指出，伊朗擁有可打擊4000公里距離的現役飛彈。以色列Alma研究與教育中心（Alma Research and Education Center）則將伊朗飛彈最大射程估在約3000公里，但表示有報告指出，伊朗武器正朝更長射程方向發展。

英國近來曾與模里西斯協商，擬將迪亞哥加西亞及整個查哥斯群島（Chagos Islands）主權移交模里西斯，同時談判長期租約，以保留島上的美英軍事基地。美國總統川普及部分共和黨議員已對此提案表示反對。

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