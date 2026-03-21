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川普批北約面對伊朗成懦夫 沒美國只是紙老虎

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導
美國總統川普。歐新社
美國總統川普。歐新社

美國總統川普今天痛批北約盟國在伊朗問題上是懦夫，還說北約只是紙老虎；與此同時，據報導有更多美國陸戰隊員前往中東，隨著戰事進入第4週，這可能代表地面行動即將展開。

美軍可能鎖定伊朗哈格島（Kharg Island）為目標。白宮向法新社表示，只要川普下令，美國可以隨時「摧毀」這個重要的石油樞紐。

美國新聞網站Axios報導，川普正考慮占領或封鎖哈格島，以施壓德黑蘭當局重新開放關鍵的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

川普再度抨擊北大西洋公約組織（NATO），指責北約未理會他提出協助確保這個狹窄水道安全的請求，同時將全球油價飆升歸咎於伊朗對荷莫茲海峽的控制。

川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「這對他們來說輕而易舉，幾乎沒有什麼風險。懦夫，我們會記住這點！」他指責北約沒有加入「阻止伊朗擁有核武的戰鬥」。

川普直言：「沒有美國，北約就只是紙老虎！」

包括英國、法國、德國與日本在內的6個主要國家表示，他們準備好「為適當努力做出貢獻」，但至今尚未做出任何承諾。

這位79歲的共和黨人當初是以承諾終結美國曠日廢時的中東戰爭而上台，如今卻與以色列聯手攻打伊朗，並堅稱聯合行動進展「非常順利」。

川普在白宮頒發美式足球獎盃給海軍學員時說：「這根本沒有懸念。」談到伊朗時，川普補充說，「我們想跟他們談，但現在已經無人可談」，因為伊朗前最高領袖與多名高官已遭擊斃。

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