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俄國開交換條件！俄不幫伊朗換美不幫烏克蘭 白宮特使當場回應曝光

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加基地舉行會談。美聯社
美國總統川普（右）與俄羅斯總統普亭（左）去年8月在阿拉斯加基地舉行會談。美聯社

華爾街日報引述兩名知情官員透露，俄羅斯提議，若華府不再協助烏克蘭攻擊俄羅斯目標，俄方將停止向伊朗提供打擊美軍的目標情報。這項提議遭到美方談判代表當場回絕。

俄國談判代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）上周在邁阿密會談時，遭美方施壓停止協助伊朗後提出這項交換條件，會中白宮特使威科夫與川普女婿庫許納已拒絕。

美國政治網站POLITICO率先報導此事後，德米崔耶夫已在X駁斥為「假消息」。熟悉討論的美方人士則證實，俄方確實提出過這項交換條件。

根據西方情報官員，美伊戰爭開打後，俄國擴大對伊朗的情報共享和軍事合作，一直透過間諜衛星網路提供伊朗美軍目標位置的資料，包括衛星圖像和無人機技術。伊朗對美軍在中東的據點與資產發動精準打擊，已造成7名美軍士兵喪生。

參與烏克蘭談判的歐洲官員擔心，若伊朗戰事持續、美軍傷亡增加，美方可能考慮接受俄方提議。

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