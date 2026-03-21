川普提縮減軍事行動、伊朗回應了 預告「給他歷史教訓」

美國總統川普於美東時間20日發文表示，正考慮逐步縮減對伊朗的軍事行動。一名伊朗官員於當地時間21日告訴 CNN，德黑蘭並不相信川普這番說法，並稱將給川普一個「歷史教訓」。

這名官員表示：「川普宣稱當地軍事行動正在減少，但伊朗並不這麼看，判斷敵方在這個地區的軍事部署其實沒有明顯改變。」

就在川普發文前1小時，他才剛排除停火可能，對是否部署地面部隊也未說死。另有官員指出，正有數千名美軍前往中東。

這名官員認為，川普這番說法是「為了控制市場而進行的心理操作」。目前，伊朗控制的荷莫茲海峽實質上仍處於封鎖狀態，推升國際油價飆漲，截至20日已升至每桶112美元。高盛甚至指出，高油價可能一路延續到2027年。

這名官員還說：「德黑蘭已得出結論，不該單單給川普一個教訓，也不該只是作出暫時性的回應，而是要給他一個歷史性的教訓。」