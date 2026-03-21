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川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」！叫別國自己顧荷莫茲：美國用不著

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川普鬆口「縮減對伊朗軍事行動」！叫別國自己顧荷莫茲「美國用不著」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普20日在華府。美聯社
美國總統川普20日在華府。美聯社

彭博資訊報導，美以聯手開轟伊朗至今第4周，美國總統川普20日發文，鬆口考慮「逐步縮減」對伊朗的軍事行動，指美國已接近達成戰爭目標。川普還稱，日後維繫荷莫茲海峽安全的責任應由仰賴這條航道的國家扛起，強調「美國用不著荷莫茲、不必負責巡邏保衛」。

縮減軍事行動的說法與川普稍早排除停火可能有所出入，凸顯他對戰爭一再釋出矛盾訊號。他並暗示應由仰賴荷莫茲海峽的國家自行負起航道安全，大概不會受到美國盟友歡迎，而且忽視航道對石油市場的全球影響，恐怕一路從北京擴及華府。

川普在真實社群寫道，美國已非常接近達成對伊朗的目標，包括一、徹底削弱伊朗飛彈能力；二、摧毀國防工業基礎；三、消滅其海軍與空軍；四、阻止德黑蘭接近核能力；以及五、保護中東盟友。美聯社指出，「保護中東盟友」是他新增提出的戰爭目標。

值得注意的是，川普發出這則貼文前1小時，才剛排除停火可能，並對是否部署地面部隊保留空間。

目前仍不清楚，若美國單方面暫停空襲，伊朗將如何回應。

談到荷莫茲海峽時，川普表示，「荷莫茲海峽將必須由使用它的其他國家在必要時加以守衛與巡邏——美國用不著！」他還說，若這些國家提出要求，美方可以協助，但一旦伊朗威脅被消除，應該就沒有這個必要。

這番說法等於暗示，最依賴中東能源與經由荷莫茲運輸商品的國家，應自行負起維持航道安全的責任。不過，這也忽略了荷莫茲海峽對全球石油市場的牽動。BBC指出，美國未表明將主導確保荷莫茲安全，這項訊息對盟友而言恐怕不會太受歡迎。

即使美國原油產量創下新高，油價仍由全球市場決定。只要荷莫茲海峽出現供應衝擊，影響就會從北京一路擴及華府，也會直接波及美國消費者。美國或許較能承受原油實體供應中斷的衝擊，但仍難以擺脫油價上漲帶來的壓力。

川普 荷莫茲 軍事行動 以色列 伊朗 美國

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