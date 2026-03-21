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保護航道 英國批准美軍使用其基地攻擊伊朗飛彈陣地
英國政府今天批准美國使用英國軍事基地，對伊朗飛彈陣地發動打擊，這些飛彈陣地被用於攻擊荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）上航行船隻。
路透社報導，根據唐寧街（Downing Street）聲明，英國內閣官員今天召開會議，討論伊朗戰爭及伊朗封鎖荷莫茲海峽的情況。
聲明指出，「他們證實允許美國在集體自衛框架下使用英國基地的協議，包括美國針對（伊朗）攻擊荷莫茲海峽上船隻的飛彈基地及能力所進行的防禦行動。」
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