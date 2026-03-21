保護航道 英國批准美軍使用其基地攻擊伊朗飛彈陣地

對伊朗南帕爾斯天然氣田十八日被以色列轟炸，美國總統川普最初在自創社媒真實社群發文聲稱，美方對此一無所知。但他十九日暗示與以色列總理內唐亞胡談到此事，並且告訴內唐亞胡別再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。川普也否認將向中東增兵。

2026-03-21 00:00