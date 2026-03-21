內塔尼亞胡：伊朗正被徹底摧毀

（德國之聲中文網）內塔尼亞胡周五在電視新聞發布會上宣稱：“我們正在取得勝利，伊朗正在被徹底摧毀。”但與此同時，他也指出戰爭尚未結束。“我們還有更多工作要做，而且我們一定會完成，”內塔尼亞胡強調，伊朗已不再具備濃縮鈾或制造彈道導彈的能力。

但伊朗伊斯蘭革命衛隊發言人隨即否認了內塔尼亞胡有關彈道導彈的說法，稱在戰時仍然在生產導彈。

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以色列軍方再次對伊朗境內目標發動襲擊。周五中午發布的一份聲明稱，軍方對伊朗領導層在北部城市努爾附近的據點進行新一輪轟炸。作為回應，伊朗向以色列發射了導彈。特拉維夫響起了空襲警報，同時還能聽到以色列防空部隊的炮火聲。

伊朗當局周五稱，至少16艘伊朗貨船在波斯灣沿岸的兩座伊朗港口遭到襲擊，船只“完全被燒毀”。據伊朗國有電視台報道，伊斯蘭革命衛隊發言人阿裡·穆罕默德·奈尼（Ali Mohammed Naini）在空襲中喪生。

據美國媒體報道，一架美國F-35隱形戰鬥機遭到疑似伊朗炮火襲擊。包括ABC和CNN在內的多家媒體報道稱，該戰機被迫在中東某美國空軍基地緊急降落。美國中央司令部（CENTCOM）中東司令部發言人蒂姆·霍金斯表示，戰機已安全著陸，飛行員情況穩定。

開戰以來，美軍已損失數架飛機。但之前幾次並非由伊朗炮火直接擊落。

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國際能源署：能源安全面臨前所未有的威脅

內塔尼亞胡在談到周三（3月18日）對伊朗南帕爾斯天然氣田的襲擊時表示，以色列是單獨行動的。他還補充說，美國總統特朗普隨後要求以色列“暫停進一步襲擊，我們正在遵守”。

此前美國媒體報道稱，特朗普事先知曉此次襲擊。《華爾街日報》就曾報道，美國知曉此次襲擊，但並未提出任何異議。

位於波斯灣的南帕爾斯氣田是迄今為止發現的世界最大天然氣田，滿足了伊朗超過70%的天然氣需求。卡塔爾也在南帕爾斯氣田進行開采。

為報復該氣田遭襲，伊朗襲擊了位於卡塔爾拉斯拉凡工業區的、對全球具有重要意義的液化天然氣（LNG）設施。

國際能源署（IEA）署長比羅爾警告稱，人們正面對有史以來全球能源安全的最大威脅。他說恢復海灣地區的油氣供應可能需要長達六個月的時間。“一些設施需要六個月才能恢復運營，而另一些設施則需要更長時間，”他告訴《金融時報》。

國際能源署建議人們設法減少燃油消耗，以避免出現供應瓶頸，例如減少通勤、使用公共交通、高速公路限速以及單雙號限行等。

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