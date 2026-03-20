快訊

「地球最強的男人」羅禮士過世享壽86歲 曾與李小龍對打名揚國際

聽新聞
0:00 / 0:00

各國庫存壓力大 台灣儲油可撐百日

聯合報／ 編譯周辰陽／綜合報導

美國富比世雜誌十九日報導，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。根據報導，台灣每日進口約五十二點五萬桶，可支撐約一百天。

在美國與以色列伊朗開戰前，每天約四十艘油輪運送兩千萬桶原油與精煉石油產品通過荷莫茲海峽（下稱荷莫茲）。如今伊朗僅允許少數幾艘油輪通行，包括懸掛印度與中國大陸旗幟的船舶。

法國興業銀行分析師黑格領導的團隊本周估算，目前通過荷莫茲的流量將降至每日約五十萬桶，且完全取決於伊朗意願。

其餘積壓的石油仍有相當部分持續流入市場，或轉為填補儲存設施。例如沙烏地阿拉伯啟用長期規畫並擴建的東西向輸油管線，以接近極限的運能，將原油輸送至紅海的揚布港。

金融服務公司傑富瑞分析師說，波斯灣已有約每日六七○萬桶產量被迫停產。「能源面向公司」則估計，與荷莫茲相關的供應中斷高峰將達每日一千萬桶，使石油輸出國家組織（ＯＰＥＣ）總產量減少七百萬桶至每日二二三○萬桶，約占全球每日一億桶原油需求的百分之七。

新加坡情況同樣緊繃，平時每日約六十八萬桶原油經荷莫茲輸入，庫存僅能支撐約四十天。泰國略好，從荷莫茲進口的每日四十萬桶可支撐約五十天。

規模較大的國家通常擁有更多選項。南韓每日進口約三百萬桶，其中兩百萬桶來自荷莫茲，庫存可在完全無進口情況下支撐約五十天。印度則擁有一點七五億桶戰略石油儲備（ＳＰＲ），對應每日五百萬桶需求，其中約四成五經荷莫茲。印尼可在荷莫茲被封鎖下支撐約一六○天。日本憑藉龐大ＳＰＲ，可在荷莫茲被封鎖下維持約兩百天。

大陸憑藉十三億桶ＳＰＲ，可在荷莫茲被封鎖下支撐約三百天，甚至完全沒有任何石油進口時也可維持逾一百天，儘管其每日逾一一○○萬桶進口量中，約四成五仍須經荷莫茲。傑富瑞分析師柏恩提到，大陸刻意將對中東的石油依賴控制在五成左右，並透過多元進口來源、管線天然氣、國產及龐大庫存建立緩衝機制。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲 石油 新加坡 原油

延伸閱讀

中東戰火致亞洲多國石油告急 富比世估台灣天數

油輪卡在荷莫茲海峽 亞洲多國估只剩1個月庫存、台灣可撐天數曝光

穩經濟…亞洲、大洋洲國家 將釋出戰備儲油

聯合報社論／荷莫茲烽火燒出能源孤島，政府只會補貼？

相關新聞

川普沒耐心了？考慮占領哈格島逼伊朗開放荷莫茲海峽 關鍵時程曝光

Axios引述四位消息人士報導，美國總統川普政府正考慮占領或封鎖哈格島，以迫使伊朗當局重新開放荷莫茲海峽。

美國陷入伊朗泥潭 川普正中習近平下懷？智庫專家：威懾北京適得其反

以色列和美國三個星期前對伊朗開戰，讓整個中東地區都陷入了武裝衝突之中，全球能源價格也不斷攀上新高。與此同時，美國遲遲不能明確此次戰爭的目標，也無法拿出結束戰爭的時間表，其傳統盟友也並不怎麼支持這次戰爭。

全球化肥供應吃緊 陸祭出口管制恐到8月後

美、以伊戰事持續，推升油價和化學肥料價格，大陸除傳出禁止成品油出口外，也進一步收緊對化肥出口管制。大陸是全球最大化肥出口國之一，目前以優先確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定，但此舉已影響到包括印度等多個依賴大陸供應肥料的主要農業進口國。

否認增兵中東 川普：要以色列別再攻伊氣田

對伊朗南帕爾斯天然氣田十八日被以色列轟炸，美國總統川普最初在自創社媒真實社群發文聲稱，美方對此一無所知。但他十九日暗示與以色列總理內唐亞胡談到此事，並且告訴內唐亞胡別再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。川普也否認將向中東增兵。

石油斷供若持續到4月下旬 沙國估油價恐漲破每桶180美元

全球最大石油出口國、沙烏地阿拉伯持續評估國際油價走勢。根據最新估算，若美以伊戰爭與石油供應中斷持續至四月下旬，國際油價恐飆破每桶一八○美元（約台幣五八一一元）。

各國庫存壓力大 台灣儲油可撐百日

美國富比世雜誌十九日報導，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。根據報導，台灣每日進口約五十二點五萬桶，可支撐約一百天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。