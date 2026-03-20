快訊

「地球最強的男人」羅禮士過世享壽86歲 曾與李小龍對打名揚國際

否認增兵中東 川普：要以色列別再攻伊氣田

聯合報／ 編譯廖振堯、記者陳熙文／綜合報導
以色列海法的一座煉油廠十九日被伊朗攻擊，濃煙竄上天際。路透
以色列海法的一座煉油廠十九日被伊朗攻擊，濃煙竄上天際。路透

伊朗南帕爾斯天然氣田十八日被以色列轟炸，美國總統川普最初在自創社媒真實社群發文聲稱，美方對此一無所知。但他十九日暗示與以色列總理內唐亞胡談到此事，並且告訴內唐亞胡別再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。川普也否認將向中東增兵。

美國Axios新聞網廿日引述四位知情人士報導，川普政府正考慮占領或封鎖伊朗哈格島的計畫，以迫使伊方重開荷莫茲海峽。

其中一位知情人士提到，「我們還需約一個月持續攻擊，才能削弱伊朗，並奪下哈格島，如此一來才能掐住對方死穴，在談判時掌握主動權」。

川普十九日在白宮和日相高市早苗會面時暗示，事先與內唐亞胡談過對南帕爾斯天然氣田的攻擊，「我告訴他別那樣做，他也不會那樣做了；我們各自獨立，也相處得很好。這是先協調好的」。

內唐亞胡十九日在記者會中表明，空襲南帕爾斯天然氣田的行動是由以方單獨執行，但應川普要求將暫緩後續攻擊。至於這場戰爭將會持續多久，內唐亞胡列出三大目標：消除核威脅、消除彈道飛彈威脅，以及創造條件讓伊朗人民「掌握自己的自由」；「只要有必要，我們就將持續下去」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）發言人佐爾法加里則揚言，若又有伊朗的能源設施遭到攻擊，「我們將進一步襲擊你們及盟友的能源基礎設施，直到徹底摧毀它們」。

川普在上述「川高會」中被媒體問到是否打算向中東增派美軍時指稱，「不，我不會在任何地方部署軍隊；要是我打算這麼做，我肯定也不會跟你們說」。他並強調，美國將採取一切必要措施壓低油價。

不過，五角大廈已下令約二二○○人的美軍第卅一陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ），從沖繩乘美國海軍兩棲突擊艦「的黎波里號」前往中東，預計下周到位。根據美國保守派媒體Newsmax報導，至少二二○○人的美軍第十一ＭＥＵ，預計未來幾天內從加州聖地牙哥出發，乘另一艘兩棲突擊艦拳師號。根據上述Axios報導，美軍陸戰隊三支不同部隊正前往中東。

另，對華盛頓郵報十八日引述一位川普政府高官報導，五角大廈已請白宮向國會申請一筆逾兩千億美元（台幣約六點四兆元）的經費，用於對伊朗的戰爭。川普說，美軍現在狀態很好，但希望能達到最佳狀態，因此這（兩千億美元）是「很小的代價」。

以色列 伊朗 美國 川普 美軍 基礎設施 彈道飛彈

延伸閱讀

互掐死穴？外媒稱川普考慮奪哈格島 迫伊朗開放荷莫茲海峽

川普要以色列停止攻擊伊朗氣田 否認增兵、「就算要也不會說」

以色列轟伊朗氣田川普撇責 再曝美以戰略分歧

美軍再從太平洋調派2200名陸戰遠征隊赴中東 川普被問增兵這麼說

相關新聞

川普沒耐心了？考慮占領哈格島逼伊朗開放荷莫茲海峽 關鍵時程曝光

Axios引述四位消息人士報導，美國總統川普政府正考慮占領或封鎖哈格島，以迫使伊朗當局重新開放荷莫茲海峽。

美國陷入伊朗泥潭 川普正中習近平下懷？智庫專家：威懾北京適得其反

以色列和美國三個星期前對伊朗開戰，讓整個中東地區都陷入了武裝衝突之中，全球能源價格也不斷攀上新高。與此同時，美國遲遲不能明確此次戰爭的目標，也無法拿出結束戰爭的時間表，其傳統盟友也並不怎麼支持這次戰爭。

全球化肥供應吃緊 陸祭出口管制恐到8月後

美、以伊戰事持續，推升油價和化學肥料價格，大陸除傳出禁止成品油出口外，也進一步收緊對化肥出口管制。大陸是全球最大化肥出口國之一，目前以優先確保大陸農民春耕用肥的供應和價格穩定，但此舉已影響到包括印度等多個依賴大陸供應肥料的主要農業進口國。

否認增兵中東 川普：要以色列別再攻伊氣田

對伊朗南帕爾斯天然氣田十八日被以色列轟炸，美國總統川普最初在自創社媒真實社群發文聲稱，美方對此一無所知。但他十九日暗示與以色列總理內唐亞胡談到此事，並且告訴內唐亞胡別再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。川普也否認將向中東增兵。

石油斷供若持續到4月下旬 沙國估油價恐漲破每桶180美元

全球最大石油出口國、沙烏地阿拉伯持續評估國際油價走勢。根據最新估算，若美以伊戰爭與石油供應中斷持續至四月下旬，國際油價恐飆破每桶一八○美元（約台幣五八一一元）。

各國庫存壓力大 台灣儲油可撐百日

美國富比世雜誌十九日報導，在石油配給與短缺壓力下，哪些國家最可能率先耗盡能源儲備，已成為外界關注焦點。根據報導，台灣每日進口約五十二點五萬桶，可支撐約一百天。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。