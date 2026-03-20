否認增兵中東 川普：要以色列別再攻伊氣田

對伊朗南帕爾斯天然氣田十八日被以色列轟炸，美國總統川普最初在自創社媒真實社群發文聲稱，美方對此一無所知。但他十九日暗示與以色列總理內唐亞胡談到此事，並且告訴內唐亞胡別再攻擊伊朗的天然氣基礎設施。川普也否認將向中東增兵。

美國Axios新聞網廿日引述四位知情人士報導，川普政府正考慮占領或封鎖伊朗哈格島的計畫，以迫使伊方重開荷莫茲海峽。

其中一位知情人士提到，「我們還需約一個月持續攻擊，才能削弱伊朗，並奪下哈格島，如此一來才能掐住對方死穴，在談判時掌握主動權」。

川普十九日在白宮和日相高市早苗會面時暗示，事先與內唐亞胡談過對南帕爾斯天然氣田的攻擊，「我告訴他別那樣做，他也不會那樣做了；我們各自獨立，也相處得很好。這是先協調好的」。

內唐亞胡十九日在記者會中表明，空襲南帕爾斯天然氣田的行動是由以方單獨執行，但應川普要求將暫緩後續攻擊。至於這場戰爭將會持續多久，內唐亞胡列出三大目標：消除核威脅、消除彈道飛彈威脅，以及創造條件讓伊朗人民「掌握自己的自由」；「只要有必要，我們就將持續下去」。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（ＩＲＧＣ）發言人佐爾法加里則揚言，若又有伊朗的能源設施遭到攻擊，「我們將進一步襲擊你們及盟友的能源基礎設施，直到徹底摧毀它們」。

川普在上述「川高會」中被媒體問到是否打算向中東增派美軍時指稱，「不，我不會在任何地方部署軍隊；要是我打算這麼做，我肯定也不會跟你們說」。他並強調，美國將採取一切必要措施壓低油價。

不過，五角大廈已下令約二二○○人的美軍第卅一陸戰隊遠征支隊（ＭＥＵ），從沖繩乘美國海軍兩棲突擊艦「的黎波里號」前往中東，預計下周到位。根據美國保守派媒體Newsmax報導，至少二二○○人的美軍第十一ＭＥＵ，預計未來幾天內從加州聖地牙哥出發，乘另一艘兩棲突擊艦拳師號。根據上述Axios報導，美軍陸戰隊三支不同部隊正前往中東。

另，對華盛頓郵報十八日引述一位川普政府高官報導，五角大廈已請白宮向國會申請一筆逾兩千億美元（台幣約六點四兆元）的經費，用於對伊朗的戰爭。川普說，美軍現在狀態很好，但希望能達到最佳狀態，因此這（兩千億美元）是「很小的代價」。